Alevi Kültür Derneği\'nden Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Dayanışma Kahvaltısı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alevi Kültür Derneği Nazilli Şubesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Dayanışma kahvaltısı' düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Derneğin Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nde gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu kahvaltıya; Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, CHP Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, mahalle muhtarları, CHP'li meclis üyeleri, NTO Başkanı Nuri Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez ve yönetimi kahvaltıya katılan davetlileri kapıda karşılarken, masaları tek tek dolaşarak tüm katılımcılarla yakından ilgilendi.

"Hem dayanışma hem de Cumhuriyet Bayramı kutlaması"

Etkinlikte konuşma yapan Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez, "Bugün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına Cumhuriyet Bayramı'na özel kahvaltı etkinliğimizde bir araya geldik. Öncelikle kahvaltımıza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimize yoğun ilgi gösteren canlarımıza ve bizlerden katkılarını esirgemeyen milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Alevi Kültür Derneği Nazilli Şubesi olarak bu tür organizasyon ve etkinliklerimiz devam edecek. Cumhuriyet Bayramı'na özel dayanışma kahvaltısı etkinliğimizin de gelenekselleşmesini umut ediyorum. Toplumu bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

Etkinliğin son bölümünde dayanışma kahvaltısına destek verenlere plaket takdim edildi. - AYDIN