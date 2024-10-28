Alevi Kültür Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alevi Kültür Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Dayanışma Kahvaltısı

Alevi Kültür Derneği\'nden Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Dayanışma Kahvaltısı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alevi Kültür Derneği tarafından düzenlenen 'Dayanışma kahvaltısı' etkinliği, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberlik mesajlarıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda yerel yönetici ve STK temsilcisi katıldı.

28.10.2024 16:40  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Alevi Kültür Derneği Nazilli Şubesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Dayanışma kahvaltısı' düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Derneğin Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nde gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu kahvaltıya; Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, CHP Buharkent İlçe Başkanı Kudret Uysal, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, mahalle muhtarları, CHP'li meclis üyeleri, NTO Başkanı Nuri Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez ve yönetimi kahvaltıya katılan davetlileri kapıda karşılarken, masaları tek tek dolaşarak tüm katılımcılarla yakından ilgilendi.

"Hem dayanışma hem de Cumhuriyet Bayramı kutlaması"

Etkinlikte konuşma yapan Alevi Kültür Derneği Başkanı Halit Civlez, "Bugün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına Cumhuriyet Bayramı'na özel kahvaltı etkinliğimizde bir araya geldik. Öncelikle kahvaltımıza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimize yoğun ilgi gösteren canlarımıza ve bizlerden katkılarını esirgemeyen milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Alevi Kültür Derneği Nazilli Şubesi olarak bu tür organizasyon ve etkinliklerimiz devam edecek. Cumhuriyet Bayramı'na özel dayanışma kahvaltısı etkinliğimizin de gelenekselleşmesini umut ediyorum. Toplumu bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

Etkinliğin son bölümünde dayanışma kahvaltısına destek verenlere plaket takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Nazilli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alevi Kültür Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:33:54. #1.11#
SON DAKİKA: Alevi Kültür Derneği'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Dayanışma Kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.