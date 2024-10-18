Alevlerden Kaçan Kaplumbağa Kurtarıldı

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Alevlerden kaçan kaplumbağa güvenli alana bırakıldı

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını doğal hayatı olumsuz etkilerken, alevlerden kaçan bir kaplumbağaya çevredekiler tarafından su verilerek, güvenli alana bırakıldı.

Dalaman'daki ormanlık alanda etkili olan yangın doğal hayatı olumsuz etkilerken, ormanlık alandaki canlılarda yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Yangın bölgesinde alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağaya ise çevredeki vatandaşlar tarafından su verildi. Su verilen kaplumbağa daha sonra yangın bölgesinden uzak güvenli bir alanda tekrar doğaya bırakıldı.