Ali Bıdı'nın 120 Yaş Rekor Hedefi - Son Dakika
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Ali Bıdı'nın 120 Yaş Rekor Hedefi

Ali Bıdı\'nın 120 Yaş Rekor Hedefi

75 yaşındaki Ali Bıdı, Guinness Rekorları'na girmek için 120 yaşına ulaşmayı hedefliyor.

13.11.2024 12:17
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Antalyalı iş insanı ve milli sporcu 75 yaşındaki Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşayıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Vegan beslenen 'Demir Adam' lakaplı Bıdı'nın, dünyanın en ağır sporlarından olan triatlonda kendi yaş kategorisinde Avrupa ikinciliği bulunuyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini söyledi. Ocak 2023'te dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen 117 yaşındaki Maria Branyas'ın 3 ay önce İspanya'nın Olot kentinde yaşamını yitirmesinin ardından, 116 yaşındaki Japon Tomiko Itooka dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı.

Her gün yüzüyor, bisiklete biniyor ve koşuyor

'Demir Adam' lakabıyla tanınan milli sporcu Ali Bıdı, Japon Tomiko Itooka'ya sağlıklı uzun ömür dileyerek, rakibinin 120 yaşa ulaşması halinde hedef büyüteceğini belirtti. 22 yıldır vegan beslendiğini söyleyen Ali Bıdı, "Karada yürüyen, karada sürünen, denizde yüzen, havada uçan, anası babası olan, gözü olsun olmasın hiçbir canlının ne etlerini ne de ürettiklerini yiyorum. Hedefime ulaşacağıma inanıyorum" dedi.

Triatlon sporunda Avrupa ikincisi, Türkiye şampiyonu olan Ali Bıdı; her gün yüzüyor, bisiklete biniyor ve koşuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Bıdı'nın 120 Yaş Rekor Hedefi - Son Dakika

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