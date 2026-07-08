Ali Hamaney'in Cenazesi Kerbela'ya Getirildi - Son Dakika
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Ali Hamaney'in Cenazesi Kerbela'ya Getirildi

08.07.2026 21:27
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Eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi, Necef'ten sonra Kerbela'ya ulaştı. Törene kalabalık katılım.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, düzenlenen tören kapsamında Irak'ın Necef kentinin ardından Kerbela kentine getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi, Irak'ın Necef kentindeki cenaze töreninin ardından törenin bir sonraki durağı olan Kerbela'ya getirildi. Askeri konvoy eşliğinde Kerbela kent merkezindeki Seyyid Cevde Meydanı'na ulaştırılan cenazenin, Abbas Caddesi ve buradaki valilik binası güzergahını takip ederek Hazreti Hüseyin Türbesi'nin Kıble Kapısı'na getirilmesi bekleniyor.

Cenaze törenine İran'dan katılan bir kişi, "Liderimizi son yolculuğunda yalnız bırakmamak için buraya geldim. Onun ardından saatlerce yol kat ettik. Onun davasını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Cenaze törenine katılan Iraklılar da Hamaney'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Bir Iraklı vatandaş, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Iraklılar olarak çok değerli bir dini lideri kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Bir başka Iraklı ise, "Ali Hamaney'in Kerbela'ya getirilmesi bizim için büyük anlam taşıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Şiiler olarak onu son yolculuğuna uğurlamak için burada toplandık" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte törene katılan başka bir kişi de, "Seyyid Ali Hamaney'in vefatı yalnızca İran için değil, Irak için de büyük bir kayıptır. İranlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz" dedi.

Türbelerde geniş güvenlik önlemleri alındı

Cenaze töreni öncesinde Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbeleri, öğle namazının ardından ziyaretçilere geçici olarak kapatılarak cenazenin kabulü için hazırlandı. Tören güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ve hizmet ekipleri de hazır bekletildi.

Hamaney'in için Irak'ta düzenlenen cenaze töreni sabah saatlerinde Necef'te başlamış, Irak'ın farklı kentlerinden ve yurt dışından milyonlarca kişi törene katılmıştı. Törenlere katılan isimler arasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra birçok İranlı ve Iraklı üst düzey yetkili de yer almıştı. - KERBELA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Hamaney'in Cenazesi Kerbela'ya Getirildi - Son Dakika

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