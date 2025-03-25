Ali Oto Kayak Federasyonu Başkanlığı'ndan İstifa Etti

(ERZURUM) - Yaklaşık 7 yıldan beri Türkiye Kayak Federasyon Başkanlığı görevini yürüten Ali Oto görevinden istifa etti. Oto, "Daha önce aldığım bir karardı. Sezonun bitmesini bekliyordum" dedi.

Ali Oto, Türkiye Kayak Federasyon Başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. İstifasıyla ilgili federasyonunun internet sitesinden bir mesaj yayımlayan Oto şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı görevimden ayrılırken duygularımı paylaşmak için sesleniyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, ülkemizin kış sporlarını geliştirmek için birlikte çalışmak benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Göreve başladığımız ilk günden itibaren, hep birlikte Türk kayağını daha ileriye taşımak, sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık.Bu süreçte birlikte çok güzel başarılar elde ettik, Önemli organizasyonlara birlikte imza attık ve kayak sporunun gelişimine katkı sağladık. Elbette bu başarılar tek bir kişinin değil, bu büyük camianın ortak emeğiyle mümkün oldu.

Başarılarımızda emeği geçen öncelikle Gençlik ve spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, Daire başkanlarımıza, tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize, yönetim kurulu üyelerimize ve bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin azmi, kararlılığı ve kayak sporuna olan bağlılığı, bu branşın geleceği için en büyük teminat olmaya devam edecektir.

Federasyonun bundan sonra da her geçen gün daha da büyüyeceğine, genç sporcuların yeni başarılara imza atacağına ve Türk kayağının dünya sahnesinde hak ettiği yere geleceğine olan inancının tam olduğunu ifade eden Ali Oto mesajını şu sözlerle tamamladı; "Bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim. Bundan sonra da kayak sporuna elimden geldiğince destek vermeye, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğim. Hepinize sağlıklı, başarılı ve kazasız bir spor hayatı diliyorum."

"Daha önce aldığım bir karardı"

İstifa kararıyla ilgili konuşan Oto, "Daha önce aldığım bir karardı. Sezonun bitmesini bekliyordum. Uzun yıllar boyunca çalışma arkadaşlarımla birlikte Türk kayağının geleceği ve sporcularımızın başarısı için çalıştık. Zamanla yorulduk ama sporcularımızın elde ettiği başarılar bu yorgunluğumuzu aldı. Bu süreçte bize destek veren camiamızın her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.