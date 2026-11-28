Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Amasya'da eğitimcilerle bir araya geldiği programda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve Kamu Personel Sistemi'nde reform yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Sendika üyelerine yönelik düzenlenen toplantıda, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile Kamu Personel Sistemi'ne dair reform taleplerine ilişkin görüşlerini aktaran Ali Yalçın, "4688 sayılı yasada reform ötelemeden, zamana yaymadan yapılmalı. Kamu Personel Sistemi'nde reform konusunu ne kadar ötelerseniz o kadar içinden çıkılmaz hale gelecek. Bir an önce adım atın. Yoksa sosyal maliyet gittikçe şişiyor" ifadelerini kullandı.

Her iki konuda da reformun kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yalçın, "Sendika yasamız miadını doldurdu. Krize gebe. Görev aylığımız ile emekli aylığımız arasındaki bağ koptu. Emekli olmak için dilekçe verecek tüm arkadaşlar dilekçeyi geri çektiler. Çünkü önceden emekli olduğunda görev aylığı olarak aldığı maaşın yüzde 75'i oranında maaş alırken şimdi yüzde 50'nin altına indi" şeklinde konuştu.

Yalçın, geçen ay Suriye'ye düzenlediği ziyarette Şam'da eğitim ve sendikal iş birliği konularında çeşitli temaslarda bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin güvenliği açısından Suriye önemlidir. İsrail'in coğrafyanın tamamını kuşatmaya yönelik yaptığı saçmalıklar, saldırganlıklar, siyonist ve emperyalist tavırları karşısında Türkiye'nin Suriye'yi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksü yoktur. Biz o süreçte orada 400 briket ev, 18 derslikli okul, 20 derslikli okul, cami, çocuk parkı, yetimhaneyi üyelerimizle beraber yaptık" ifadelerini kullandı.

AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de Eğitim Bir Sen Amasya 1 No'lu şubesi tarafından düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı.