Aliağa Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, 2 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 10 madde yer alıyor.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum 5 Aralık 2023 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporlar meclis üyelerince görüşülecek. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında; 2024 yılı içerisinde meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi, meclis toplantılarının kayıt altına alınarak canlı yayınlanması, başkan yardımcılarının ödeneğinin belirlenmesi, zabıta memurlarına maktu mesai ücretinin belirlenmesi, denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesi ile mevcut Şakran Pazarı'nın kapalı pazar yerine taşınması hususlarını içeren maddeler oylamaya sunulacak.

Aliağa Belediyesi webtv canlı yayınlayacak

Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak. - İZMİR