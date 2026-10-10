Aliağa Belediyesi\'nde yeni organizasyon şeması açıklandı, 4 başkan yardımcısı atandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin yeni organizasyon şemasında görev alacak müdürleri ve sorumluluk alanlarını açıkladı. Yeni yapılanmayla birlikte başkan yardımcıları dört ana hizmet alanında koordinasyonu sağlayacak.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından pazartesi günü resmi tebliğlerin yapılacağı yeni şemada; Uğur Korkom Mali, Kurumsal ve Kentsel Kaynak Yönetiminden, Didem Akol Kentsel Gelişim ve Altyapıdan, Mustafa Tahir Acar Çevre, İklim ve Yaşam Kalitesinden, Kürşat Bahadır Turan ise Kültür, Sosyal Politikalar, Turizm ve Kent Ekonomisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.

Müdürlüklerde yeni dönem

Uğur Korkom'a bağlı birimlerde Mali Hizmetler Müdürü Sefa Burak Sönmez, Gelirler Müdürü Haydar Umus, Emlak ve İstimlak Müdürü Erdal Yıldırım, İmar ve Şehircilik Müdürü Esra Demir, Plan ve Proje Müdürü Seçil Zenginoğlu ve Destek Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Cevahir görev alacak. Didem Akol'un sorumluluğundaki müdürlüklerde Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, Park ve Bahçeler Müdürü Onur Karaca, İşletme ve İştirakler Müdürü Sait Eslek, Kentsel Tasarım Müdürü Burcu Serezli ve Tarım Hizmetleri Müdürü Bilal Özdemir hizmet verecek. Mustafa Tahir Acar'ın yönetiminde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Yaşar Biçici, Veteriner İşleri Müdürü Rıfat Altınel, Sağlık İşleri Müdürü Ali Seyidoğlu, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Harun Selim Tosun, Temizlik İşleri Müdürü Ahucan Peke ve Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz görev yapacak. Kürşat Bahadır Turan'ın koordinasyonunda ise Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Gamze Alkan, Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Küçükakyüz, Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Müdürü Ali Osman Karatekin, Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürü Ali Cam ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Alpaslan Kaya bulunacak.

Başkanlığa bağlı birimler ve bölge sorumluları

Doğrudan Başkan Serkan Acar'a bağlı çalışacak isimler ise Özel Kalem Müdürü Serap Cerrahoğlu, Hukuk İşleri Müdürü Gubset Atabek, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muhammed Sayın ve Yazı İşleri Müdürü Ülkü Tıkız oldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Serap Cerrahoğlu vekalet ederken, Temsil Makamı Sorumlusu olarak Mesut Öztürk görevlendirildi.

Yeni organizasyon yapısında kentin tamamına daha etkin hizmet ulaştırmak amacıyla saha koordinatörlükleri de oluşturuldu. Kuzey Aliağa Sorumlusu olarak Güven Demirağ, Güney Aliağa Sorumlusu olarak ise Serhat Aras belirlendi. Yeni yapının, kentin gelişim hedefleri doğrultusunda hizmet hızını ve verimliliğini artırması hedefleniyor.