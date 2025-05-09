Aliağa Belediyesi'nden Hükümlü ve Tutuklulara Seminer Dizi - Son Dakika
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Aliağa Belediyesi'nden Hükümlü ve Tutuklulara Seminer Dizi

Aliağa Belediyesi\'nden Hükümlü ve Tutuklulara Seminer Dizi

Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi, hükümlü ve tutukluların topluma entegrasyonu için seminerler düzenliyor. Uzman psikologlar tarafından verilen seminerlerde, ebeveyn tutumu, bağımlılığı önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konular ele alındı.

09.05.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
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Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi, hükümlü ve tutukluların sosyal hayata entegrasyonları konusundaki farkındalığı artırmak, tekrar suça sürüklenmelerini engellemek ve onları topluma geri kazandırma amacıyla hükümlü ve tutuklular için seminerler düzenliyor.

Aile Danışma Merkezi'nin alanında uzman ve deneyimli personellerinden Uzman Psikolog Berfin Ruken Taşkın, Psikolog Oğuzhan Gündüz, Aile Danışmanı Beyza Başkaya ve Psikolojik Danışman Kadir Şahbaz, nisan ayı boyunca Adalet Bakanlığı İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklulara seminerler verdi.

İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen seminerler; 'Ebeveyn Tutumu Geliştirme', 'Nomofobi ve Etkileri', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet Farkındalığı', 'Bağımlılığı Önleme: Ergen Ailelerinde Riskli Tutumlar Semineri' olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirildi. Cezaevi personelleri, hükümlü ve tutukluların katıldığı seminerler interaktif olarak planlandı. Seminerler boyunca katılımcıların yorumlamalarına ve sorularına da yer verildi.

335 kişinin katıldığı seminer dizisi, mayıs ayının üçüncü ve dördüncü haftalarında İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda devam edecek. Aile Danışma Merkezi ayrıca kadın hükümlü ve tutuklular için de seminerler dizisi planlıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesi'nden Hükümlü ve Tutuklulara Seminer Dizi - Son Dakika

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