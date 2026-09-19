Aliağa’da "19 Eylül Gaziler Günü" kutlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen törene, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, gaziler ve yakınları, şehit aileleri, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumlarının ardından İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Faruk Seçgin yaptı.

"Gazilik, vatan için bedel ödemektir"

19 Eylül'ün anlamına dikkat çeken Seçgin, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilmesini hatırlattı. Seçgin, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Türk milleti adına TBMM, 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına, zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanı ile de Mareşal rütbesini tevcih etmiştir" dedi.

Gaziliğin yalnızca bir ünvan olmadığını vurgulayan Seçgin, "19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında, devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür. Bugün bizler için çok derin bir anlam taşımaktadır. Çünkü gazilik denilince akla sadece bir ünvan gelmez. Gazilik demek vatan için bedel ödemektir, gazilik millet için gerektiğinde canından vazgeçmektir, gazilik bayrak yere düşmesin diye kendini siper etmektir" ifadelerini kullandı.

Seçgin, konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı. Yaşayan gazilere sağlık ve mutluluk dileyen Seçgin, "Gaziler Günü kutlu olsun. Ne mutlu vatan için mücadele verenlere, ne mutlu bayrağın gölgesinde özgürce yaşamaya, ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Öğrencilerden anlamlı sunumlar

Programın devamında Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Öğrencilerden Halil Alakuşak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik rütbesi verilmesine ilişkin Meclis tutanaklarını okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türk ordusuna teşekkür mesajını ise öğrenci Kıvanç Kırmızılar seslendirdi. Yağmur Şimşek de, "Ya Şehit Ol, ya Gazi" adlı şiiri okuyarak programa katılanlara duygulu anlar yaşattı.

19 Eylül Gaziler Günü programı, Aliağa Kabristanlığı'nda bulunan şehitliğin ziyaret edilmesi ve öğle namazı öncesinde Çarşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulmasıyla sona erdi.