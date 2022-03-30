Aliağa'da ilçe protokolü öğrencilerle birlikte kitap okudu - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Kütüphane Haftasının 58. yılı nedeniyle kitap okuma etkinliği ve ödül töreni düzenlenirken, etkinliğe katılan protokol üyeleri öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Kütüphane Haftası, yurt genelinde her yıl 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. Kütüphane Haftası çerçevesinde, Aliağa ilçesinde de programlar vardı. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliği ve ödül törenine, çok sayıda öğrenci ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri, 'Okursak Dünya Güzelleşir' temasıyla öğrencilerle beraber 20 dakika boyunca kitap okudu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, kitap okuma etkinliğinden sonra öğrencilerin okudukları kitapları imzaladı. Başkan Acar, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kütüphane ve kitapların insan hayatının ayrılmaz parçası olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "İnsanlar ölür; fakat kitaplar ölmez. Kütüphane ve kütüphanecilik bu açıdan büyük önem taşıyor. Kitaplar günümüzün bilgi hazineleridir. Kütüphaneler de bilgi mezarlarıdır. Bilgiye ulaşmada internet her ne kadar önemli olsa da kütüphanelerin vermiş olduğu iklim çok daha özeldir" dedi.

Öte yandan, en fazla kitap okuyan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen programa ayrıca; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR