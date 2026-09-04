Aliağa\'da Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünde Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu

Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nce Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören dernek üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamit Çelik, 4 Eylül tarihinin Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından taşıdığı öneme değindi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele dönemindeki karargah arayışına işaret eden Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya çıkarken planlarını yapacağı güvenli bir liman aradı. Amasya ve Erzurum'un ardından o günün şartlarında en uygun yerin Sivas olacağını öngörerek delegasyonu orada topladı. Mustafa Kemal Atatürk 108 gün Sivas'ta kaldı. Sivas halkı da bu süreçte gerekli hassasiyeti gösterdi. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehrin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini cumhuriyetle taçlandırmış ve Türk milletini egemenliğine kavuşturmuştur" dedi.

Törene; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, CHP Aliağa İlçe Başkanı Engin Gündüz, CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Faik Babayiğit, Anahtar Partisi Aliağa İlçe Başkanı İlker Türker, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyhan Öz, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.