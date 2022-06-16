Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek kurslara, 2017 ve öncesi doğumlular başvurabilecek. Kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de yüzlerce satrançsevere kapılarını açacak Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, ön kayıtların ardından sınıf ve seviye belirleme 24 Haziran Cuma günü 11: 00-13: 00 saatleri arasında yapacak.

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Aliağa'da yaz dönemi satranç kursları başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.