Aliağa'da yaz dönemi satranç kursları başlıyor - Son Dakika
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Aliağa'da yaz dönemi satranç kursları başlıyor

16.06.2022 13:55
Aliağa'da yaz dönemi satranç kursları başlıyor

Gençler arasında satranç sporunu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, yaz dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.

Gençler arasında satranç sporunu sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, yaz dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor. 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak kayıtlar, 23 Haziran Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek kurslara, 2017 ve öncesi doğumlular başvurabilecek. Kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de yüzlerce satrançsevere kapılarını açacak Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, ön kayıtların ardından sınıf ve seviye belirleme 24 Haziran Cuma günü 11: 00-13: 00 saatleri arasında yapacak.

Kurslar, satranç antrenörlerinin gözetiminde 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kursiyer adayları müracaatlarını, Siteler Mahallesi 430 sokak, TOKİ Konutları (Eski Misafirhane) adresindeki kurs binasına yapabilecek. Satranç kurslarına katılmak isteyenlerin yine 0232 399 00 00 (dahili 2707) numaralı hattan detaylı bilgiye ulaşabileceği aktarıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da yaz dönemi satranç kursları başlıyor - Son Dakika

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