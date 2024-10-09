Aliağa\'da Zeytin Hasadı Zorlu Geçiyor

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İzmir'in tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sanayisiyle bilinen Aliağa ilçesi, tarımsal potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Zeytincilik, bölgede uzun bir geçmişe sahip önemli bir tarım kolu olarak öne çıkarken, yaklaşan hasat dönemiyle birlikte zeytin üreticilerinin zor bir sezonla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, bölgedeki zeytin üretimi ve hasat dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Edremit, Aliağa'nın Şakran, Helvacı ve diğer mahallelerinde toplamda 44 bin dekar zeytin alanı bulunduğunu ve bu alanda 483 bin zeytin ağacının hasat edilmeye hazır olduğunu belirtti. Edremit, "Önümüzdeki günlerde bölgemizde hasat başlayacak fakat üreticimiz bu sene zoranacak. Artan işçilik ve diğer girdi maliyetleri zeytin fiyatlarındaki düşüşle birleştiğinde üretimizi zor bir sezon bekliyor." diyerek şöyle devam etti: "İşçiler 800 TL ile bin TL arası ücret istiyor. Zeytin çırpıcıları makineyle bin 200 TL ile bin 500 TL para istiyor. Zeytin fiyatına bakınca geçen yıl duble sofralık 90 TL iken bu yıl 80 TL. Zeytin yağı fiyatına gelince 250 ile 300 TL civarı seyrediyor. Hasat başlayınca ne olur bilmiyorum"

"Serbest piyasa üreticiyi zora sokuyor"

Serbest piyasanın üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Edremit, "2024 üretici bakımından maalesef iyi bir yıl değil. Sezona buğdayla başlayan, sonrasında domates, biber, karpuz ve kavun hasadı yapan üreticimiz, maalesef para kazanamaz duruma geldi. Şimdi de pamuk ve ardından zeytin hasadı var. Ancak maliyetler sürekli artarken, fiyatlar düşüyor" dedi. Edremit ayrıca, bölgede bulunan 8 zeytinyağı fabrikasının üreticinin zeytinini el değmeden işleyip teslim ettiğini ancak sıkım ücretlerinin ton başına 4 bin ile 5 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Bazı mahallelerde ise sıkım ücretinin ürün üzerinden yüzde 10-12 oranında tahsil edildiğini ekleyerek, "Bu da üreticimize ek maliyet anlamına geliyor," dedi.

Aliağa Ziraat Odası olarak üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Edremit, "Üreticilerimize zeytin hasat makinası desteği sağlıyoruz. 2024 yılında 9 bin zeytin ağacı dağıttık ve bu desteğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini umuyoruz. Üreticimize elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. 2024 yılı zeytin hasadının üreticiler için bereketli ve bol mahsullü geçmesini diliyorum. Hasat yaklaşırken üreticilerimize bol kazanç ve kolaylık diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR