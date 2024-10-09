Aliağa'da Zeytin Hasadı Zorlu Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aliağa'da Zeytin Hasadı Zorlu Geçiyor

Aliağa\'da Zeytin Hasadı Zorlu Geçiyor

Aliağa'da zeytin üreticileri, artan maliyetler ve düşen fiyatlarla zor bir sezonla karşı karşıya.

09.10.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sanayisiyle bilinen Aliağa ilçesi, tarımsal potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Zeytincilik, bölgede uzun bir geçmişe sahip önemli bir tarım kolu olarak öne çıkarken, yaklaşan hasat dönemiyle birlikte zeytin üreticilerinin zor bir sezonla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, bölgedeki zeytin üretimi ve hasat dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Edremit, Aliağa'nın Şakran, Helvacı ve diğer mahallelerinde toplamda 44 bin dekar zeytin alanı bulunduğunu ve bu alanda 483 bin zeytin ağacının hasat edilmeye hazır olduğunu belirtti. Edremit, "Önümüzdeki günlerde bölgemizde hasat başlayacak fakat üreticimiz bu sene zoranacak. Artan işçilik ve diğer girdi maliyetleri zeytin fiyatlarındaki düşüşle birleştiğinde üretimizi zor bir sezon bekliyor." diyerek şöyle devam etti: "İşçiler 800 TL ile bin TL arası ücret istiyor. Zeytin çırpıcıları makineyle bin 200 TL ile bin 500 TL para istiyor. Zeytin fiyatına bakınca geçen yıl duble sofralık 90 TL iken bu yıl 80 TL. Zeytin yağı fiyatına gelince 250 ile 300 TL civarı seyrediyor. Hasat başlayınca ne olur bilmiyorum"

"Serbest piyasa üreticiyi zora sokuyor"

Serbest piyasanın üreticiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Edremit, "2024 üretici bakımından maalesef iyi bir yıl değil. Sezona buğdayla başlayan, sonrasında domates, biber, karpuz ve kavun hasadı yapan üreticimiz, maalesef para kazanamaz duruma geldi. Şimdi de pamuk ve ardından zeytin hasadı var. Ancak maliyetler sürekli artarken, fiyatlar düşüyor" dedi. Edremit ayrıca, bölgede bulunan 8 zeytinyağı fabrikasının üreticinin zeytinini el değmeden işleyip teslim ettiğini ancak sıkım ücretlerinin ton başına 4 bin ile 5 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Bazı mahallelerde ise sıkım ücretinin ürün üzerinden yüzde 10-12 oranında tahsil edildiğini ekleyerek, "Bu da üreticimize ek maliyet anlamına geliyor," dedi.

Aliağa Ziraat Odası olarak üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Edremit, "Üreticilerimize zeytin hasat makinası desteği sağlıyoruz. 2024 yılında 9 bin zeytin ağacı dağıttık ve bu desteğin önümüzdeki yıllarda da süreceğini umuyoruz. Üreticimize elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. 2024 yılı zeytin hasadının üreticiler için bereketli ve bol mahsullü geçmesini diliyorum. Hasat yaklaşırken üreticilerimize bol kazanç ve kolaylık diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytin Ağacı, Edremit, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Aliağa, Yerel, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da Zeytin Hasadı Zorlu Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa'da Zeytin Hasadı Zorlu Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.