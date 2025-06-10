Aliağa'da ziraat arazilerinde yangın

İZMİR - Aliağa ilçesinde ziraat arazilerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Aliağa ilçesi Yüksekköy ve Kapıkaya mahalleleri arasında bu sabah ziraat arazilerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Tutuşan otların söndürülmesi ve alevlerin kontrol altına alınabilmesi için bölgeye gönderilen 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal, 2 dozer ile söndürme çalışmaları devam ediyor.