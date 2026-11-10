Aliağa\'daki HABAŞ tesisindeki patlamada 17 işçi hayatını kaybetti

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde bakım çalışması sırasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında, 12 saatlik süreçte 17 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikada saat 11.46 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazan değişimi çalışması sırasında tavan vincinin düşmesiyle malzemelerin ark ocağına düşmesi, doğal gaz ve oksijen borularının kopması sonucu bir patlama yaşandığı bildirildi. Patlamayla birlikte çıkan yangına ekipler müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, sağlık ekipleri, fabrikanın bulunduğu alanda arama kurtarma çalışması yürüttü. İlk belirlemelerde 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı ve 10 işçiye ulaşılmaya çalışıldığı açıklandı. Enkazdaki çalışmalar ve hastanelerdeki müdahaleler sürerken yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi. Akşam saatlerinde yapılan son açıklamada 17 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı belirtildi. Arama kurtarma faaliyetleri akşam saatlerinde tamamlandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fabrikada incelemelerde bulundu. Bakanlar, incelemelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne geçerek tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Antalya'daki COP31 programını yarıda bırakarak İzmir'e dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da olay yerine geldi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri; Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, YENİ Parti İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Seda Kaya Ösen, Saadet Partisi YİK Üyesi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar sahada incelemelerde bulundu. CHP'nin patlamayı yerinde incelemek üzere görevlendirdiği heyette CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın idari yönden incelenmesi için 2 mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da iş sağlığı ve güvenliği yönünden inceleme başlatarak başmüfettiş görevlendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.