Aliağa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili önlemleri alındı

22.05.2026 15:50  Güncelleme: 15:52
İzmir Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde güvenlik ve hijyen tedbirlerini açıkladı, vatandaşlara kurban kesim yerleri ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Kaymakamı Zekeriya Güney, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ilçede alınan tedbirleri açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaymakam Zekeriya Güney, mesai bitimiyle başlayacak olan uzun tatil süresince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin aralıksız denetim yapacağını belirtti. Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için tüm kurumların koordineli çalıştığını ifade eden Güney, kurban ibadetinin belirlenen kurallar çerçevesinde ve hijyenik şartlarda yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sokak aralarında kurban kesilmemesi konusunda uyarıda bulunan Güney, şunları kaydetti:

"Aliağa ilçesi olarak vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde Kurban Bayramı'nı geçirebilmesi adına gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Emniyet ve jandarma birimlerimiz sürekli denetimde olacaklar. Aynı zamanda vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için belediyemiz, ilçe müftülüğümüz, kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallar içerisinde kurban ibadetini yerine getirmeleri son derece önemlidir. Belirlenen yerlerin dışında, sokak ortasında kurban kesmemeleri son derece önemli. Hijyen açısından bu durumun kontrol edilmesi gerekiyor biz de kontrollerimizi yapacağız."

Sürücülere trafik uyarısı

Bayram tatili nedeniyle trafiğe çıkacak olan sürücülere de çağrıda bulunan Kaymakam Güney, "Seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları son derece önemli. Bilindiği gibi uzun tatillerde birçok trafik kazası meydana gelebilir. Dikkatli, dinlenerek araç kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

