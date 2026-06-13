Türkiye üçüncüsü halk oyunları ekibinden Başkan Acar\'a ziyaret

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Minikler Halk Oyunları Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, elde ettiği Türkiye üçüncülüğünün ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorisinde sahne alan Aliağalı minikler, Türkiye'nin yedi bölgesinden katılan 21 kulüp arasında üçüncü olarak önemli bir başarıya ulaştı. Başarı basamaklarını adım adım tırmanan ekip, şampiyona sürecinde önce İzmir birinciliğini, ardından Ege Bölge birinciliğini elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmış ve finalde gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncülüğünü Aliağa'ya kazandırmıştı.

Başarının mimarı eğitmenler ve özverili çalışma

Aliağa Belediyesi Gençlik Merkezi Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, halk oyunları eğitmenleri Ahmet İlker Şenol ve Serkan Kılıçoğlu'nun liderliğinde uzun ve disiplinli bir çalışma sürecinin ardından bu önemli başarıya ulaştı. Çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan ekip, sergilediği performansla hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Türkiye üçüncülüğü elde eden ekip, ASEV Türk Halk Oyunları Eğitmenleri Ahmet İlker Şenol, Serkan Kılıçoğlu ve ASEV Ekip Sorumlusu Hasan Üçer ile birlikte Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek elde edilen başarıyı paylaştı.

Başkan Acar: "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, elde edilen başarının Aliağa adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Türkiye üçüncüsü olan ekibi makamında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Acar, minik sporcuların gösterdiği azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu söyledi.

Başkan Acar, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın elde ettiği bu başarı bizleri son derece mutlu etti. İzmir birinciliğiyle başlayan, Ege Bölge birinciliğiyle devam eden bu güzel yolculuğun Türkiye üçüncülüğüyle taçlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Çocuklarımıza olan inancım tam. İnanıyorum ki disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde ilerleyen yıllarda Aliağa'mıza Türkiye şampiyonluğunu da getireceklerdir."

Başarılı sporculara ve eğitmenlere teşekkür

Ziyaret sonunda Başkan Serkan Acar, Türkiye üçüncüsü olan halk oyunları ekibine çeşitli hediyeler takdim ederek sporcuları tebrik etti. Başarıda büyük emeği bulunan eğitmenler Ahmet İlker Şenol ve Serkan Kılıçoğlu ile ASEV Ekip Sorumlusu Hasan Üçer'e de teşekkür eden Başkan Acar, kültürel değerlerin yaşatılması ve genç nesillere aktarılması adına yürüttükleri çalışmaların son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Türkiye üçüncülüğü başarısıyla Aliağa'nın adını bir kez daha ülke çapında duyuran minik halk oyunları ekibi, elde ettiği derecenin ardından yeni hedefler için çalışmalarını sürdürmeye hazırlanıyor. - İZMİR