Aliağalılar Hıdırellez Şenliğinde buluştu

04.05.2026 13:35  Güncelleme: 13:36
Aliağalılar, Samurlu Oba Park'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde bir araya geldi.

Aliağa Yörükler Derneği tarafından Samurlu Oba Park'ta organize edilen Hıdırellez şenliğine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Tuncay Narşap ve yönetimi, Bergama Yörük Türkmen Çepni Muhacirler Derneği Başkanı Rahim Yalçın, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hıdırellez Şenliği'nde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Tuncay Narşap: "Bugün burada sadece bir bahar şenliğinde buluşmuyoruz aynı zamanda köklerimizle yeniden buluşuyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde böyle güzel bir etkinlikte aynı sofrada aynı sevinci paylaşmak çok kıymetli. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şenlikte, Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) kursiyerlerinin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı. Yetişkin erkek kursiyerlerin sergilediği zeybek oyununun ardından, kadın kursiyerler Kerimoğlu Zeybeği ile izleyicilerin karşısına çıktı. Programda ayrıca, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Tuncay Narşap'ın da eşlik ettiği Harmandalı Zeybeği gösterisi sahnelendi. Gösterilerin ardından geleneksel seyirlik oyunlara geçildi. Deve oyunu ve Aşuk ile Maşuk gösterileri şenliğe renk kattı. Etkinlik, sanatçı Zeynep İlhan'ın konseriyle devam etti.

Bergama Yörük Türkmen Çepni Muhacirler Derneği Başkanı Rahim Yalçın, Yörük-Türkmen kültürüne verdiği desteklerden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a hediye olarak heybe takdim etti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Şenliğe katılan vatandaşlara yöresel keşkek ikramı yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

