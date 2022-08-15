Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu

15.08.2022 17:50

Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu İznik Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri, kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu

BURSA - İznik Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri, kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan Karakucak güreşlerinde İznik Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehter eşsiz ezgileri ve marşlarıyla coşkuyu arttırdı. İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada güreş ağlığını Kaymak Beton Sahibi İş adamı Nizamettin Kaymak 236 bin liraya aldı. Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalarda Baş Pehlivan kategorisinde birinci Ali Rıza Kaya, ikinci İsmail Can, üçüncü Abdülrefik Öner ve dördüncü Yalçın Öncül oldu. 169 güreşçinin katıldığı organizasyonda dereceye girenlere madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşlerin sunumunu Cazgırlar Mehmet Tokur ile İrfan Alay yaptı. Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, Önceki Dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
4. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıklarında sona yaklaşıldı 4. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıklarında sona yaklaşıldı
Kaynak: İHA

Elmalı, Bursa, İznik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:50:50. #1.13#
SON DAKİKA: Alıç Yaylası 3. Karakucak Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement