Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu - Son Dakika
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Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu

16.03.2022 09:25
Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni Başkanı İskender Alihanoğlu ve ekibini makamında kabul etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni Başkanı İskender Alihanoğlu ve ekibini makamında kabul etti.

Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçiminde ipi göğüsleyerek koltuğa oturan İskender Alihanoğlu, kendisini ilk tebrik edenler arasında bulunan Belediye Başkanı Faruk Demir'e yönetim kurulu üyeleriyle birlikte iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu ve çalışma arkadaşlarına başarılar ve kolaylıklar dilediğini belirtti. - ARDAHAN

Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu
Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu

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Esnaf ve Sanatkarlar, Faruk Demir, İskender, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alihanoğlu ve ekibi, Başkan Demir'le buluştu - Son Dakika


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