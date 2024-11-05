Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen Şahısla Jandarma Arasında Eğlenceli Diyalog - Son Dakika
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Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen Şahısla Jandarma Arasında Eğlenceli Diyalog

Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen Şahısla Jandarma Arasında Eğlenceli Diyalog

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki araçta sızmış bir kişi alkolün etkisiyle kendini başka bir ilçede sandı. Jandarma ile yaşadığı komik diyaloglar gülümsetti.

05.11.2024 11:46  Güncelleme: 11:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç yangını ihbarına gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, alkolün etkisiyle araç içerisinde sızmış bir kişiyle karşılaştı. Ekipler tarafından uyandırılan kişi kendini farklı bir ilçedeki evinin sokağında sandı, jandarmanın tekrarladığı 'burası neresi' sorusuna ise 'size ne lazım komutanım' yanıtını vererek güldürdü.

112 Acil Çağrı Merkezine Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde 'araç yangını' ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yanan araç yerine, park halindeki araç içerisinde alkolün etkisiyle kendinden geçmiş bir şahısla karşılaştı. İhbarda bulunan vatandaşlar, aracın saatlerdir park halinde çalışır vaziyette olduğunu, siyah dumanlar çıkarmaya başlayınca 112'yi aradıklarını dile getirdi.

Kendini, başka ilçedeki evinin mahallesinde sandı

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sızan ve adının Ramazan C. olduğu belirlenen şahsı güçlükle uyandırırken, şahıs ısrarla Kızılağaç Mahallesi'nde değil Alanya ilçesinin Avsallar Mahallesi'nde olduğunu iddia etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından jandarma ekipleri şahsın yakınları gelinceye kadar olay yerinde bekledi.

"Size neresi lazım komutanım"

Bu sırada jandarma ile alkollü şahıs arasında ilginç ve tebessüm ettiren diyaloglar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Ramazan C., "Biraz alkol kullanmış olabilirim. Biraz alkol kullanmış olabilirim. Evim Avsarlar Mezarlığı'nın orada. Avsarlar burası" dedi.

Jandarmanın 'Burası neresi?' sorusunu tekrarlaması üzerine Ramazan C., "Size neresi lazım komutanım" diye karşılık verdi. Ramazan C., aracın kimin olduğu yönündeki soruya ise, "Benim üzerime kayıtlı bir araç var ama bizimkiler kullanıyor. Bu da benim üzerime kayıtlı. Bununla geldim" dedi.

Aracın park halinde olması nedeniyle alkollü şahsa cezai işlem uygulamayan jandarma ekipleri, yaptıkları idari işlemin ardından aracı olay yerine gelen sürücünün kardeşine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen Şahısla Jandarma Arasında Eğlenceli Diyalog - Son Dakika

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