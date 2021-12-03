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Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok - Son Dakika

Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok

03.12.2021 11:25
Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok

Eskişehir'de 32 yıllık deri ustası Yılmaz Bozkurt, hakiki deriden yapılan ürünlerin eskisi kadar tercih edilmediğini söyledi.

Eskişehir'de 32 yıllık deri ustası Yılmaz Bozkurt, hakiki deriden yapılan ürünlerin eskisi kadar tercih edilmediğini söyledi.

Eskişehir'de yaşayan 59 yaşındaki Yılmaz Bozkurt, ham deri ticaretiyle uğraşırken arkadaşının yönlendirmesiyle 27 yaşından itibaren deri mont tamiri ve üretimi işine girdiğini söyledi. Mesleğin sezonluk bir iş olduğundan bahseden Bozkurt, ilk yıllarında günde 10 ila 15 mont satışı yaparken, son yıllarda haftada 1 mont satışı yaptığını söyledi. Günümüzde insanların gerçek deri yerine sahte deriden yapılan ürünleri tercih ettiğini söyleyen Yılmaz Bozkurt, "Ben işe girmeden önce ham deri ticaretiyle uğraşıyordum. Çevre köylerden kurban derileri toplayıp satardım. 27 yaşında arkadaşımın yönlendirmesiyle bu işe başladım. Mesleğimin ilk yıllarında insanlar gerçek deriden yapılan montları tercih ediyordu. Bende kendi dükkanımda üretim yaparken yıpranan montları da tamir ediyordum. Ancak son yıllarda insanlar sahte deriden yapılan ürünleri satın almaya başladı." dedi.

"İnsan bile yırtılıyor"

Sahte derinin tamir edilemediğini için geçici olduklarını söyleyen Bozkurt, gerçek deriden üretilen montların yıllık bakım ve tamir ile uzun yıllar kullanabileceğinden bahsetti. Gerçek deriden üretilen montların, sahtesine göre çok daha kullanışlı olduğunu ekleyen Yılmaz Bozkurt, "Gerçek deri tercih eden insanların, montlarını daha uzun süre kullanmaları için yıllık bakım yaptırmaları lazım. İnsanlar, montlarını bizim gibi ustalara getirerek montlarının daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Boyasını, cilasını yaptırmaları şart. Montu yeniden boyamak için önce tinerle silinmesi gerekir. Gerçek deriyi yıkamak ürüne zarar verir. Tabi bunun yanında dikkatli kullanmaları da gerekiyor. Kullanırken sağ sola taktırıp yırtmadan kullanmalılar. Sonuçta insan bile yırtılıyor. Bu saydıklarım yapılırsa insanlara çok pahalı gelen deri montlar ömürlük kullanılabilir. Ne yazık ki gerçek derinin uzun süre kullanılabilmesine rağmen insanlar fiyat farkından dolayı sahte deri kullanmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok
Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok
Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok
Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok

Hamster Coin, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Almak için aylarca beklenirdi, şimdilerde talep yok - Son Dakika


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