Alman Kadın İslam\'ı Seçti

Yerel

Almanya vatandaşı Tabea Asena Wohlrab, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Kuşadası İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen ihtida merasiminde, Müftü Vekili ve Şube Müdürü Hasan Gökmen tarafından Wohlrab'a İslam dini, Allah'ın sıfatları, ibadet ve muamelat konularında bilgiler verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Wohlrab'a, Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanca eserlerinden oluşan bir kitap seti hediye edildi. - AYDIN