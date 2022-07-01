Alman Öğrenciler, Kartal Belediyesi'nde Staj Yapacak - Son Dakika
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Alman Öğrenciler, Kartal Belediyesi'nde Staj Yapacak

01.07.2022 10:56
Alman Öğrenciler, Kartal Belediyesi'nde Staj Yapacak

Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, Almanya'dan gelen öğrenciler Kartal Belediyesi’ne bağlı Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nde staj yapacak.

Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, Almanya'dan gelen öğrenciler Kartal Belediyesi'ne bağlı Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde staj yapacak.

Üniversitenin yürüttüğü uluslararası staj programı doğrultusunda, Stuttgart'ta eğitim gören öğrenciler; Kartal Belediyesi tarafından alerjik çocuklar için özel olarak tasarlanan ve Yakacık'ta hizmete açılan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nde staj yapacak.

Staja alınacak öğrenciler; çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilmeleri konularında destek olacak. Öğrencilerin gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunmalarına, çocuk gelişimi alanında gözlem yaparak tecrübe kazanmalarına olanak sağlanacak.

Alerji Derneği'nin desteği ile staj yapan öğrencilere, alerji ve astım hastalıkları ve bu hastalıklara sahip çocuklara yönelik alınması gereken tedbirler kapsamında eğitimler verilecek.

ALMAN SOSYAL HİZMETLER UZMANLARI, BAŞKAN YÜKSEL'İ ZİYARET ETTİ

Alman sosyal hizmet uzmanları, proje kapsamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Stuttgard merkezli üniversitenin Sosyal Hizmetler Fakültesi Staj Programları Yöneticisi Doris Kupferschmin, Araştırma Görevlisi Dr. Cansu Atlay Hossain, Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceyhan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Güler de katıldı.

Ziyaret sırasında Almanya'dan gelen sosyal hizmetler uzmanlarına Kartal ilçesi ve Kartal Belediyesi hakkında bilgi veren Yüksel, "Değerli uzmanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocukların, daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki çocuk kreşleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları ile çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz" diye konuştu.

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Kartal Belediyesi, Zor Günlerinde İlçe Halkının Yanında Kartal Belediyesi, Zor Günlerinde İlçe Halkının Yanında Mezitli'deki Kompost Üretimine Alman Heyetinden Ziyaret Mezitli'deki Kompost Üretimine Alman Heyetinden Ziyaret
Kaynak: ANKA

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