Almanya\'da 1 Ay Ömür Biçilen Hastanın Türkiye\'ye Gönderilmesi

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Almanya'nın Bremen şehrindeki bir hastanede Alman doktorların 1 ay ömür biçtiği 63 yaşındaki Leyla Terzi, tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'nın Bremen şehrindeki "Bremen Ost Hastanesi"nde 5 haftadır çoklu organ yetmezliği tedavisi gören ve Alman doktorların 1 ay ömür biçtiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, çare için Türkiye'ye başvurdu. Hastane doktorları tarafından organların iflas ettiği belirtilerek eve gönderilen Terzi için Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu devreye girdi. Başkonsolosluk aracılığıyla hastanın tedavisine Türkiye'de devam edilmesine karar veren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bremen'e ambulans uçak gönderdi. Terzi akşam saatlerinde ambulans uçak ile Türkiye'ye gönderildi.

"Devletimizle gurur duyuyoruz"

Bremen havalimanında açıklamalarda bulunan Terzi, "Türkiye'ye gideceğim için çok seviniyorum ama çocuklarımdan ayrıldığım için de üzülüyorum" dedi.

Kızı Tuğba Arslan da Bremen'de tedavi gördükleri hastanenin iyi bir hastane olmadığını belirterek, "Almanya'da hiç iyi bakmıyorlar. Devletimizle gurur duyuyoruz. Herkesin vatanı kendine güzel bunu hiçbir zaman unutmayın" dedi.

Leyla Terzi'nin eşi Ali Terzi ise, "Eşimin kaldığı hastane eşimi taburcu edince Hannover Başkonsolosluğu'na başvurduk ve tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istedik. İstedikleri evrakları tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde onay geldi. Şu anda havalimanından Türkiye'ye gönderiyoruz" ifadelerini kullanarak tedavinin İstanbul'da bir hastanede devam edeceğini aktardı. - BREMEN