Almanya'da Aşırı Sıcaklar Tren Seferlerini Etkiliyor

Almanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası demiryolu ulaşımını da olumsuz etkilerken, Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn (DB) aşırı sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça uzun mesafe ve bölgesel trenlerde seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan Almanya'da toplu ulaşımda da zorluklar yaşanıyor. Ülkenin birçok bölgesinde tren seferlerinin sayısı azaltılırken Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn (DB) halka, aşırı sıcak hava nedeniyle zorunlu olmadıkça uzun mesafe trenlerinde seyahat etmeyin çağrısında bulundu.

"Olumsuz hava şartları nedeniyle 27-28 Haziran tarihleri için seyahat uyarısı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Almanya'daki ulaşım altyapısı bu hafta sonu rekor sıcaklıklardan ciddi şekilde etkileniyor. Demiryolu trafiği de aşırı sıcaklıklardan olumsuz etkileniyor. Diğer demiryolu şirketleri ve Alman Yerel Demiryolu Taşımacılığı Birliği (BSN) gibi sektör kuruluşlarıyla birlikte Deutsche Bahn, 'Lütfen bugün ve yarın uzun mesafeli ve bölgesel trenlerde zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçının çağrısı yapmaktadır'" denildi.

Açıklamada, trenlerde gecikmeler ve iptallerin yaşanabileceğine vurgu yapılarak yolcuların aşırı sıcaklar nedeniyle seyahatlerini ücretsiz olarak iptal edebilecekleri veya yolculuk tarihlerini değiştirebilecekleri belirtildi.

Aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor

Ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı Almanya'da sıcak hava dalgası günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Dormagen şehrindeki bir huzurevinde kalan çok sayıda yaşlı, aşırı sıcak nedeniyle tahliye edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada 160 kişinin kaldığı huzurevinde oda sıcaklığının 35 santigrat dereceye kadar yükseldiği bu nedenle bazı sakinlerin daha serin olan alt katlara taşınacağını bildirdi.

Polis ayrıca, huzurevinde kalan bir yaşlının hayatını kaybettiği ancak ölüm nedeninin aşırı sıcaklar olup olmadığının henüz netleşmediğini bildirdi. Huzurevi çevresinde ambulansların bekletildiğini de bildiren polis, bakıma muhtaç durumda olan 10 yaşlıya ise her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yer alan Köln İtfaiye Müdürlüğü sözcüsü Ulrich Laschet ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, şehirdeki bir binanın en üst katındaki dairelerde kalan 7 kişinin acil servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Laschet, "Vücut sıcaklıkları 42 derecenin üzerinde olan yaralıların hayati tehlike arz eden durumları vardı. Bunlar yaşlı insanlar değil, daha önceden sağlık sorunları bulunmayan 40 ila 60 yaşları arasındaki kişilerdi" diye konuştu. - BERLİN