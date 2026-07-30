Almanya'da Dijital Elektrik Güvenliği Platformu Kuruluyor

Almanya'da kurulacak Dijital Elektrik Güvenliği Platformu, uzun süreli elektrik kesintilerinde büyük sanayi tesislerinin elektrik tüketimini merkezi olarak takip edecek; gerekli görülmesi halinde şirketlerden tüketimlerini azaltmaları istenecek, talimatlara uymayan işletmelerin ise elektriği kesilebilecek.

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte doğalgaz başta olmak üzere enerji arz güvenliğinde sıkıntı yaşayan Almanya, uzun süreli elektrik kesintilerine hazırlanıyor. Alman medyası, ülkede enerji piyasasını düzenleyen Federal Ağ Ajansı'nın (Bundesnetzagentur), yaşanabilecek uzun süreli elektrik kesintilerde tasarruf planlarını devreye sokabilmek için elektrik tüketimi yüksek işletmelerin anlık verilerinin görülebileceği Dijital Elektrik Güvenliği Platformu kuracağı bildirildi. Platformun birkaç gün veya hafta sürebilecek kriz durumlarında muhtemel elektrik kesintilerinde devreye gireceği aktarıldı.

Habere göre; Yıllık elektrik tüketimi en az 8 gigawatt/saat olan işletmeler ve şirketler, Elektrik Güvenliği Platformu'na kayıt yaptıracak. Bu kapsama giren şirketlerin elektrik tüketimlerinin yapay zeka desteği ile anlık olarak görülebileceği platforma kayıtlı işletmeler aynı zamanda bir kıtlık durumunda tahmini tüketimlerini ve yapabilecekleri tasarrufları da bildirmekle yükümlü olacak.

Talimatlara uymayan işletmelerin elektrikleri kesilecek

Dijital Elektrik Güvenliği Platformu kriz durumunda büyük sanayi şirketlerinin elektrik tüketiminin merkezi olarak kontrol edilmesini ve gerekirse zorunlu olarak azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Federal Ağ Ajansı, kıtlık durumunda şirketlere, üç gün ile 24 saat öncesinde bildirim yapacak, elektrik tüketimlerini azaltmaları talimatı verilebilecek. Bu tür emirlere uymamaları durumunda, Federal Ağ Ajansı, sorumlu dağıtım şebekesi operatörlerinden talimatlara uymayan işletmelerin elektriklerinin kesilmesini talep edebilecek.

Alman Enerji Güvenliği Yasası'na dayanarak elektrik tüketiminin azaltılmasını talep edebilecek Federal Ağ Ajansı, bu talimat doğrultusunda üretimini kısmak zorunda kalan şirketlere üretim kayıpları nedeniyle tazminat ödemeyecek.

"Elektrik arzının güvenli şekilde sürüyor"

Alman medyasına konuşan Federal Ağ Ajansı'ndan bir yetkili, Elektrik Güvenliği Platformu'nun kurulacağını doğruladı. Yetkili, platformun 2024 yılından bu yana muhtemel bir enerji kıtlığı durumunda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla önlem olarak geliştirildiğini belirtti. Almanya'da şu an herhangi bir enerji kıtlığı yaşanmadığını vurgulayan yetkili, elektrik arzının güvenli şekilde sürdüğünü ifade etti.

Ajans, piyasalarda rekabetin korunması için çalışmalar yürütüyor

Almanya'nın bağımsız düzenleyici kurumlarından Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur), elektrik, gaz, telekomünikasyon, posta ve demiryolu piyasalarını denetleyen bağımsız bir kurum olarak faaliyet gösteriyor. Merkezi Bonn'da bulunan ajans, piyasalarda rekabetin korunması ve altyapı hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yürütüyor.