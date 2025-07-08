Almanya\'da Evsizlerin Sayısı 474 Bine Ulaştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, Almanya'daki evsizlerin sayısının 474 bin 700 kişiye ulaştığını belirtildi.

Almanya'da evsizlerin sayısı artmaya devam ediyor. Alman Federal İstatistik Ofisi, belediyelerden ve ilgili kurumlardan derlediği ülkedeki evsizlerin sayısına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Destatis'in verilerine göre ülkedeki evsizlerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 8 artarak 439 bin 500'den 474 bin 700 kişiye ulaştı. İstatistik ofisinin verileri geçen yıla oranla ülkede 35 bin kişinin daha sokakta yaşamaya başladığını ortaya koydu. Federal İstatistik Ofisinin tarafından yayınlanan raporlarda ülkedeki yabancı uyrukluların Almanya'daki evsizlerin yüzde 86'sını oluşturduğunu ve bu sayının geçen yıllara göre artış gösterdiğini belirtildi. Raporlarda, Almanya'daki yabancı uyruklu evsizlerin yüzde 29'unu Ukrayna'dan gelen mültecilerin oluşturduğu ve buna istinaden 137 bin 800 Ukraynalının evsiz olduğunu gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl ülkede 377 bin 900 yabancı uyruklu evsiz bulunurken, bu sayı bu yıl 409 bine yükseldi. Alman uyruklu evsizlerin sayısı ise yüzde 14 artarak 61 bin 500'den 65 bin 700'e yükseldi.

Evsizlerin yüzde 41'i 25 yaşın altında ve çoğunluğu erkek

Federal İstatistik Ofisinin verilerinde ülkedeki evsizlerin yüzde 41'inin 25 yaşından küçük olduğu, 65 yaş ve üzeri evsizlerin oranının ise geçen yıla oranla değişmediği ve yaklaşık yüzde 5 oranında kaldığı belirtildi. Ayrıca verilere göre Almanya'daki evsizlerin yüzde 56'sı erkek, yüzde 42'si kadın olduğu kaydedildi.

En fazla evsiz Kuzey Ren-Vestfalya'da

Destatis tarafından yapılan açıklamada en fazla evsizin bulunduğu eyaletin 117 bin 900 kişi ile Kuzey Ren-Vestfalya olduğu aktarılırken, Baden-Württemberg eyaletinde 94 bin 600 kişi, Berlin eyaletinde ise 53 bin 600 evsiz bulunduğu belirtildi. En az evsizin bulunduğu eyalet ise 3 bin kişi ile Thüringen olarak açıklandı. Federal İstatistik Ofisinin raporunun sadece belediyeler ve ilgili yardım kuruluşlarından alınan verileri içermesi nedeniyle, sokakta yaşayan ve kurumlardan barınma hizmeti almadığı için resmi kayıtlara girmeyen evsizler ise istatistiklere yansımadı. - BERLİN