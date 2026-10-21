Almanya'da formu doldurmayan 18 yaşındaki gençlere 250 euroya kadar ceza verilecek - Son Dakika
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Almanya'da formu doldurmayan 18 yaşındaki gençlere 250 euroya kadar ceza verilecek

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Almanya Savunma Bakanlığı, 18 yaşına giren gençlere gönderilen formu cevaplamayanlara 250 euroya kadar para cezası verileceğini duyurdu. Ceza, mektupta belirtilen son tarih ve ek sürede yanıt vermeyen erkeklere uygulanacak, form doldurma yükümlülüğü cezadan sonra da sürecek.

Almanya Savunma Bakanlığı, yeni askerlik yasası kapsamında 18 yaşına giren gençlere gönderilen askerlik ve sağlık bilgilerini içeren formları cevaplamayanları 250 euroya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Almanya'da zorunlu askerlik hizmetine giden süreçte yeni bir eşik daha aşıldı. Almanya Savunma Bakanlığı, yeni askerlik hizmeti yasası kapsamında 18 yaşına giren gençlere gönderilen ve askerlik yapmak isteyip istemedikleri, sağlık durumları ile boy ve kilo gibi kişisel bilgilerini içeren formlara cevap vermeyenlere 250 euroya kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Anketlere yanıt vermeyenler hakkında idari suç işlemleri başlatılacaktır. Bu, hatırlatma mektubunda belirtilen son tarih ve sonrasındaki ek süre içinde cevap vermeyen erkekler için geçerli olacaktır. Para cezası 250 euroya kadar çıkabilir. Para cezası uygulandıktan sonra bile askere alınan erkeklerin anketi doldurma yükümlülüğü devam etmektedir" denildi.

Şu ana kadar 492 bin 800 adaya mektup gönderildi

Açıklamada, yılbaşından bu yana 253 bini erkek 239 bin 800'ü kadın olmak üzere 492 bin 800 adaya gönüllü askerlik hizmetine ilişkin mektup gönderildiği belirtilen bakanlık açıklamasında erkeklerin yüzde 96'sının ankete cevap verdiği bildirildi. Değerlendirmeye alınan 4 bin 450 adaydan bin 530 başvuru sahibinin Alman Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev atamalarının yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Ekim ayı itibarıyla Alman Silahlı Kuvvetleri'nde (Bundeswehr) yaklaşık 186 bin 200 muvazzaf asker bulunduğu belirtildi.

Ekim ayı itibarıyla da yeni askerlik hizmeti programı kapsamında Alman Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 10 bin 800 gönüllü ve kısa süreli sözleşmeli askerin görev yaptığı bunun da 2025 yılına göre yaklaşık yüzde 7 artış anlamına geldiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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