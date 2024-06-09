Almanya'da ırkçı saldırının 20. yılında 'Birlikte' temalı tören düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Almanya'da ırkçı saldırının 20. yılında 'Birlikte' temalı tören düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde 9 Haziran 2004 yılında gerçekleşen ırkçı saldırının 20. yılı dolayısıyla 'Birlikte' temalı bir tören düzenlendi. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Köln Başkonsolosu Turan Kaya ve diğer önemli isimler katıldı. Steinmeier, saldırının ülke için bir utanç vesikası olduğunu belirtirken, devletin radikal sağa karşı daha kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Törenin ardından Steinmeier, saldırıda yaralanan esnafı ziyaret etti.

09.06.2024 20:14
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Almanya'nın Köln kentinde Türk caddesi olarak da bilinen Keup Caddesi'ni hedef alan ırkçı saldırının 20. yılı dolayısıyla "Birlikte" temalı tören düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde 9 Haziran 2004 yılında düzenlenen ırkçı saldırının 20. Yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) Terör Örgütü'nün düzenlediği bombalı saldırının yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Birlikte" temalı festivale Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya, Köln Büyükşehir Beledeyi Başkanı Henriette Reker katıldı.

"Bu ülkemiz adına bir utanç vesikası"

Saldırının mağdurları, çok sayıda vatandaşın da hazır bulunduğu törende konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Bu beraber yaşamak zorunda olduğumuz ülkemiz adına bir utanç vesikası olmaya devam ediyor. Olanları geri döndüremeyiz" dedi.

Steinmeier, "Bugünkü bilgilerimiz ışığında şunu açıkça biliyoruz: Devletin henüz 90'lı yıllarda radikal sağı sistematik bir şekilde gözlemlemesi ve radikal sağa karşı daha kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Steinmeier, "Ancak tüm bu değerlendirmelerin kesin olan amacı şu ki: Biz gelecekte daha iyisini yapmak istiyoruz ve yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Törenin ardından Steinmeier, bombalı saldırıda yaralanan esnafı ziyaret etti.

Festival öncesinde şüpheli paket bulunması nedeni ile polis geniş çaplı önlem almıştı. Bölgede arama yapan polis, caddede bulunan halkı başka bir tarafa tahliye ederken, bölgeyi de güvenlik kordonuna almıştı. Alman polisi, şüpheli bir paketin bulunması nedeniyle bölgede güvenliğin arttırıldığını açıklamıştı.

Keup Caddesi'ndeki ırkçı saldırı

NSU Terör Örgütü, 9 Haziran 2004 yılında Türklerin işletmelerinin bulunduğu caddeye çivili bomba ile saldırı düzenlenmiş, 6'sı ağır toplam 22 kişi yaralanmıştı. İşyerleri ise büyük hasar görmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Otto Schily, saldırının arkasında ırkçı bir sebep bulunamadığını söylemiş, basında saldırıların mafya hesaplaşması olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Yıllar sonra Keup caddesinde yaşanan saldırının ırkçı NSU terör örgütü tarafından yapıldığı ortaya çıkmış, 5 yıl süren ve 2018 yılında sona eren mahkeme sonrası 5 zanlı çeşitli cezalara çarptırılmıştı. - KÖLN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da ırkçı saldırının 20. yılında 'Birlikte' temalı tören düzenlendi - Son Dakika

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