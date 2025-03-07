Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Tartışmalı - Son Dakika
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Almanya'da Koalisyon Görüşmeleri Tartışmalı

Almanya'da CDU ve SPD, yeni koalisyon için görüşmelerde göç politikası yüzünden çatışıyor.

07.03.2025 12:47
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN)Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan erken seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Seçimlerden zaferle çıkan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni koalisyon hükümeti için görüşmelerini sürdürürken, göç politikası konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Taraflar, milyarlarca avroluk yeni borç paketi üzerinde uzlaşmaya varsa da göç politikası masada sert tartışmalara neden oldu.

Almanya'da 23 Şubat erken seçimlerden zaferle çıkan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), yeni koalisyon hükümeti için görüşmelerini sürdürürken, göç politikası konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. Birlik Partileri'nin Meclis Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul (CDU), SPD'ye kırmızı çizgilere bağlı kalmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Wadephul, RTL/ntv'ye yaptığı açıklamada, SPD'nin mevcut tutumunu devam ettirmesi halinde koalisyon sürecinin ciddi zorluklarla karşılaşacağını dile getirdi.

"Göçü  sınırlandırmalıyız"

CDU'lu siyasetçi Wadephul, göçün net bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini savunarak, SPD'yi daha katı politikalar benimsemeye çağırdı. "Bazı seçim sonuçları gerçekten endişe verici. Halkın beklentilerine cevap vermemiz gerekiyor" diyen Wadephul, mevcut hükümet modelini de eleştirerek, SPD'nin Yeşiller ve FDP ile yürüttüğü "Trafik Lambası Koalisyonu" anlayışından çıkması gerektiğini vurguladı.

Olası CDU-SPD koalisyonunun, halkın beklentilerine uygun, sonuç odaklı bir hükümet modeli olması gerektiğini belirten Wadephul, göç konusunda daha sıkı tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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