Almanya\'da Türk kökenli doktor Federal Almanya Liyakat Nişanı\'nın sahibi oldu

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WİESBADEN-(İHA)- Almanya'da Türk kökenli Doktor Cihan Çelik, hükümet tarafından kamu yararına yapılan hizmetler için verilen ve en yüksek onur ödülü olan Federal Almanya Liyakat Nişanı'nın sahibi oldu.

Almanya'nın "bilim şehri" olarak bilinen Darmstadt'da Türk kökenli Doktor Cihan Çelik ödüle layık görüldü. Darmstadt Şehir Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Çelik, Almanya hükümeti tarafından kamu yararına yapılan hizmetler için verilen ve en yüksek onur ödülü olan Almanya Liyakat Nişanı'nın sahibi oldu. Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'deki Başbakanlık binasında düzenlenen ödül töreninde Çelik'in nişanını Hessen Eyaleti Sağlık Bakanı Diana Stolz verdi.

"Bu ödülü Çelik'e vermek benim için büyük bir önem arz ediyor"

Ödül töreninde konuşan Stolz, "Pandemi döneminde başarılı çalışmaları sebebiyle Dr. Çelik'i ve ekibini tebrik ediyorum. Ödülün Hessen eyaletinden birisine verilmesi çok önemli. Bizim için ayrıca sağlık bakanlığı olarak sağlık sektöründen birisine verilmesi ayrı bir önem arz ediyor. Daha önemlisi de Cumhurbaşkanımız adına bu ödülü Dr. Çelik'e vermek benim için büyük bir önem arz ediyor" dedi.

"Bu ödülü Almanya'daki Türk toplumu adına alıyorum"

Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında Çelik, "Almanya'da yaptığımız işin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Çok gururluyum. Bu ödülü Almanya'daki Türk toplumu adına alıyorum. Pandemi döneminde ekibimle birlikte yoğun bir mücadele verdik. ve başarılı işlere imza attık. Başarımızı görüp bizi ödüllendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Aileme bu süreçte desteği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum"

Çelik Türkçe yaptığı açıklamada ise, "Çok gurur verici bir ödül tabi ki. Doktor olarak, hastanelerde pandemi süresince çalışan insanlar olarak tabi gurur verici bir durum" ifadelerini kullandı.

Almanya'da büyüyen Türk kökenli biri olarak ailesinin okula ve bilime önem vermesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Çelik, "Ailemiz için okula gitmemiz, yüksek lisans kazanmamız son derece önemli olduğu için bu yolda gidebildik. Onun için aileme minnettarım" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde yürütülen çalışmalara değinen Çelik, "Pandemi sürecinde doktorlar ve hastanede çalışan insanlar birbirlerine kenetlendi. Hepimiz bu pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmek için bir güç olduk. Bu süreçte çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sonuçta Almanya'da, bizim hastanede pandemi süreci olabildiğince iyi geçti. Tabi ki çok insan kaybettik. Ama bunu unutmuyoruz. Bir pandemi daha olacak. Buna eminiz. Kendimizi hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Yaptığınız iş görüldüğü zaman çok minnettar olmanız gerekiyor. Biz de bu durumdayız. İşimizi yapıyoruz ama ödül kazanmak için yapmıyoruz. Tıp ve doktorluk önemli bir iş. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Ama insanların bu yaptığımız işi görmesi bizim için mutlu ve gurur verici bir durum" dedi.

"Türk toplumu açısından çok önemli"

Dr. Çelik'i yalnız bırakmayan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de çok mutlu olduğunu belirterek, "Davet üzerine buraya geldim. Türk kökenli bir insanın böylesi önemli bir ödüle layık görülmüş olması Almanya'daki Türk toplumu açısından çok kıymetli. Biz Doktor Çelik'in hem pandemi dönemi hem 6 Şubatta ülkemizde meydana gelen depremdeki çalışmalarını takip ettik. Kendisi çok özverili şekilde çalıştı. Almanya'daki Türk kökenlilerin neleri başarabileceğinin somut bir kanıtı. Bir Türk kökenli doktorun böyle bir ödüle layık görülmesi entegrasyonun başarılı olduğunun da bir kanıtı. Dr. Cihan Çelik'i ailesini ve onun yetişmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"Bir Türk olarak gurur duyuyorum"

Çelik'in babası Doğan Çelik ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Türk toplumunun içerisinde böyle bir gencimizin buralara gelmesi mutluluk veriyor. Hayatı hep başarılarla doluydu. Bir işçi ailesi çocuğu olarak bu başarıyı göstermesi bizim için övünç kaynağı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum" diye konuştu.

Cihan Çelik, daha önce de Darmstadt Belediye Başkanı Jochen Partsch tarafından pandemi sırasında bilgi ve eğitime, kamu yararı ile bilimin halk arasında kabulünü teşvik etmeye yönelik katkılarından dolayı Darmstadt Bilim Şehri Gümüş Liyakat Madalyası ile ödüllendirilmişti. - HESSE