Almanya F126 Fırkateyn Projesini Sonlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya F126 Fırkateyn Projesini Sonlandırdı

Almanya F126 Fırkateyn Projesini Sonlandırdı
24.06.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Donanması, F126 fırkateyn projesini yüksek maliyetler ve gecikmeler nedeniyle iptal etti.

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman donanmasının en önemli silahlanma projelerinden biri olan ve 2020 yılından bu yana 2,4 milyar eurodan fazla harcama yapılan F126 tipi fırkateyn programının resmen sonlandırıldığını duyurdu.

Son yıllarda savunma harcamalarında büyük artışa giden Almanya, dikkat çeken bir karar alarak dev savaş gemisi projesini sonlandırdı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından "F126 fırkateyn silahlanma projesi sonlandırıldı" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Alman donanması için planlanan 6 adet F126 sınıfı fırkateyn tedariki gerçekleşmeyecek. Savunma Bakanlığı bu kararı önemli gecikmeler, yüksek maliyet artışları ve öngörülemez riskler nedeniyle aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Projenin ana yüklenicisi Hollanda merkezli askeri gemi inşa şirketi Damen Schelde kararlaştırılan zaman ve bütçe öngörülerini karşılayamadı. Savunma Bakanlığı'nın daha sonra ana yüklenici firmanın Almanya merkezli Naval Vessels Lürssen (NVL) olarak değiştirilmesinin projeyi kurtarıp kurtaramayacağına yönelik değerlendirmesi de başarısız oldu" denildi.

Alternatif olarak MEKO fırkateynleri alınacak

Almanya Savunma Bakanlığı açıklamasında, yeni süreçte Alman donanması için 6 adet F126 fırkateyn yerine Alman üretici ThyssenKrupp'tan (TKMS) 8 adet MEKO A-200-DEU fırkateyn alınacağı belirtildi.

Bu kapsamda Savunma Bakanlığı'nın MEKO fırkateynlerinin satın alınmasına ilişkin gerekçeleri ve onayı Alman Federal Meclisi Bütçe Komitesi'nden almayı planladığı da ifade edildi.

İlk dört MEKO fırkateyninin maaliyeti yaklaşık 6,3 euro olacak

Açıklamada ilk dört MEKO fırkateyninin tedarik fiyatının Bütçe Komitesi'nin onayına bağlı olarak yaklaşık 6,3 milyar euro olacağı bilgisi de verildi. Boyu yaklaşık 120 metre olan ilk MEKO fırkateyninin en geç Aralık 2029'da donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiği da belirtildi.

F126 projesi

F126 projesi kapsamında, 2020 yılında verilen siparişten bu yana 2,4 milyar euro üzerinde harcama yapıldı. 166 metre uzunluğundaki F126 tipi fırkateynlerin, Alman donanmasının en büyük savaş gemileri olması amaçlanmıştı.

Bu gemilerin; denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, su üstü harbi ve uzun süreli görev kabiliyetleriyle Alman Deniz Kuvvetleri'nin en büyük ve en gelişmiş savaş gemileri arasında yer alması bekleniyordu.

Hem projenin ana yüklenicisi Damen Schelde hem de çeşitli savunma kaynakları, bu projeyi Almanya donanma tarihinin en büyük projelerinden biri olarak değerlendirmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Almanya, Savunma, Ekonomi, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Almanya F126 Fırkateyn Projesini Sonlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:38:13. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya F126 Fırkateyn Projesini Sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.