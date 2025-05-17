Almanya'nın Savunma Harcamaları Tartışılıyor - Son Dakika
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Almanya'nın Savunma Harcamaları Tartışılıyor

Almanya, NATO zirvesi öncesi savunma harcamalarını artırmayı planlıyor ve asker sayısını yükseltecek.

17.05.2025 15:46
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Hollanda'nın Lahey kentinde Haziran ayının sonunda düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, Almanya'nın savunma harcamaları ve askeri kapasitesi konularında önemli tartışmalar gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde defalarca çağrıda bulunmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bu talebi desteklediklerini ve bu hedefin NATO'nun 5'inci maddesine olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bu hedefe ulaşmak için GSYH'nin yüzde 3,5'inin doğrudan askeri harcamalara, yüzde 1,5'inin ise altyapı ve siber güvenlik gibi ilgili alanlara ayrılmasını önermişdi.  Almanya, 2024 yılında savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 2'sinin üzerine çıkararak NATO'nun mevcut hedefini yakaladı. Ancak yüzde 5'lik yeni hedef, Almanya'nın yıllık savunma harcamalarını yaklaşık 225 milyar euroya çıkarmasını gerektirecek.

Almanya'nın asker sayısını artırma planları

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bundeswehr'in (Alman Silahlı Kuvvetleri) personel sayısını 203 bin olan mevcut hedeften 230 bine çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Ancak mevcut personel sayısı yaklaşık 180 bin olup, hedeflenen artışın gerçekleştirilmesinde zorluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Almanya'da zorunlu askerlik uygulaması 2011 yılında askıya alınmış olsa da personel eksikliği nedeniyle bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi. Savunma Bakanı Pistorius, gönüllü askerlik hizmetinin teşvik edilmesi ve yabancı uyruklu kişilerin orduya katılımının artırılması gibi alternatif çözümler üzerinde duruyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Almanya'nın Savunma Harcamaları Tartışılıyor - Son Dakika

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