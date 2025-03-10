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Alo 190 Hattına Ramazan Yoğunluğu

Alo 190 Hattına Ramazan Yoğunluğu

Ramazan'da 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'na ibadet ve sosyal hayatla ilgili yoğun soru geliyor.

10.03.2025 09:10
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Türkiye'de il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'na Ramazan ayı ile birlikte yoğun şekilde soru geliyor.

Trabzon İl Müftülüğü bünyesinde 2012 yılının Mart ayından itibaren hizmet vermeye başlayan 'Alo 190 Fetva Hattı' Ramazan ayı münasebetiyle çok sayıda sorular gelirken, bu soruların çoğunluğu ibadet ve sosyal hayatla ilgili olduğu belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Alo 190 dini soruları cevaplandırma (Fetva) hattını, günümüz insanının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Alo 190 Fetva Hattı, dijital teknolojilerin desteği alınarak kolay erişilebilen, güvenli ve kaliteli iletişim imkanı sunan bir çağrı merkezine dönüştürüldü.

Ramazan ayı ile birlikte en fazla soru oruçtan

Trabzon İl Müftülüğünde fetva vaizi olarak görev yapan Mehmet Şerif Yüksel, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fetva hattına özellikle orucu bozan, bozmayan konularla ilgili sorular geldiğini söyledi. Yüksel "Fetva hattına daha çok ibadetle ilgili sorular geliyor. Özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan, bozmayan şeyler. 'Hasta olanlar sağlık açısından nasıl oruç tutar?' şeklinde sorular geliyor. Yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde ibadetlerle ilgili soru istatistiğimiz var. Bunlar arasında en çok karşılaştığımız sorulardan bazıları ise 'Tedavi amaçlı iğne vurulmak, diş fırçalamak orucu bozar mı?' gibi sorular geliyor" dedi.

Gelen soruların yaklaşık yüzde 30 kadarının sosyal hayatla ilgili olduğunu kaydeden Yüksel, "Ramazan ayı olması hasebiyle ibadetle ilgili soruların sayısal değeri daha yükselmiş olabilir. Yüzde 40'ın üzerinde ibadetle ilgili sorular almaktayız. Yaklaşık yüzde 30 sosyal hayatla ilgili, inançlar ve dini oluşumlarla ilgili yüzde 10'nun üzerinde, iktisadi hayat, sağlık alanıyla ilgili olarak da yüzde 15 civarında soru alıyoruz. Kur-an'ı Kerim ve mealiyle ilgili yüzde 2-5 arası sorular almaktayız" diye konuştu.

"Vesvesesi yüksek düzeyde olan vatandaşlarımızı doktorlara yönlendiriyoruz"

Zaman zaman sıra dışı sorular da aldıklarını ifade eden Yüksel, "Alanımız olmamakla birlikte zaman zaman psikolojik danışmanlık yapmak zorunda kalıyoruz. Vesvesesi yüksek düzeyde olan vatandaşlarımızı doktorlara yönlendiriyoruz. Psikoloğa, psikiyatriye gidiniz diye tavsiye ediyoruz. Bazıları hocam sizin tavsiyeniz nedir bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Diye ısrar ettikleri taktirde elimizden geldiği kadarıyla danışmanlık yapıyoruz, kendilerine yardımcı oluyoruz. Eğer bir çıkmazda ise ilgili ayeti, hadisi, kaynağı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alo 190 Hattına Ramazan Yoğunluğu - Son Dakika

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