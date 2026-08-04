Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu - Son Dakika
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Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu

Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yüksek Askeri Şura sonrası Tuğgeneral rütbesine yükseldi.

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Tuğgeneral olduğu öğrenildi.

Yüksek Askeri Şüra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nun Tuğgeneralliğe yükselenler arasında olduğu öğrenildi. Gezeravcı, 2024'te Axiom Mission 3 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 21 günden fazla uzayda kalmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alper Gezeravcı Tuğgeneral Oldu - Son Dakika

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