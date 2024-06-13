Alpu ilçesi sivrisinek ve pis kokudan kurtuldu

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Alpu ve Mahalleri Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ALPUDER) Başkanı Ender Öztürk, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) çalışmaları sonucu ilçenin sivrisinek ve pis kokudan kurtulduğunu belirtti.

Eskişehir'in Alpu ilçesi sivrisinekten ve kokudan kurtuldu, halkı rahat nefes aldı. Konu ile ilgili yaptığı açıklama yapan ALPUDER Başkanı Ender Öztürk, "İlçenin ortasından geçen Porsuk çayının yaz aylarının da gelmesi nedeniyle ile batak kokusunun artmasından Alpu halkı çok rahatsızdı. Bu durum Alpu ilçesi için çok büyük bir sorundu. Porsuk çayının ortasındaki çamur adalarındaki sivrisinekler evlere dolmaya, halk sağlığına zarar vermeye başlamıştı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun ve teşekkür ederiz. Ayrıca Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı sivrisinekten ve pis kokudan kurtulduk" dedi. - ESKİŞEHİR