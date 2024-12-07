Altan ve Onur Öymen, Eğitime Katkılarını Anlattı - Son Dakika
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Altan ve Onur Öymen, Eğitime Katkılarını Anlattı

Altan ve Onur Öymen, Eğitime Katkılarını Anlattı

Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe'de okurlarıyla bir araya gelen gazeteci-yazar Altan Öymen ve siyasetçi Onur Öymen, yeni kitapları 'Başöğretmenin Yolunda' ile babalarının Cumhuriyet dönemi eğitimine katkılarını anlattı.

07.12.2024 20:00  Güncelleme: 20:08
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Gazeteci-yazar Altan Öymen ve siyasetçi Onur Öymen, Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe söyleşileri kapsamında okurları ile buluştu. Yeni kitapları 'Başöğretmenin Yolunda'yı tanıtan Altan ve Onur Öymen, bu kitapta babaları Hıfzırahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen'in cumhuriyet dönemi eğitime katkıları ve hayat hikayelerine değindi.

Gazeteci-yazar Altan Öymen ve siyasetçi Onur Öymen Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe söyleşileri kapsamında okurları ile buluştu.

"Amaçları Türkiye'ye çağdaş eğitimin kurallarını getirmekti"

Babası ve amcasının Türk eğitimi için büyük bir görev üstlendiğini söyleyen Onur Öymen, "Bu kitap Altan Öymen'le ortak projemizdir. Babalarımız kardeştir ve hayatları boyunca çok yakın çalışmışlardır. İkisinin de ortak özelliği Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin değerlerine çok yakından bağlı olmalarıdır. Amaçları Türkiye'ye çağdaş eğitimin kurallarını getirmekti. Bunun için amcam ve babam da çok çaba sarf ettiler. Amcam 25 yıl boyunca Eğitim Hareketleri dergisini çıkarttı. Babam da Pedagoji Cemiyeti dergisini çıkarttı. Konferanslar düzenlediler. Çeşitli toplantılar yaptılar. Kitaplar yazdılar ve çeviriler yaptılar. Her ikisi de Türk eğitimi için büyük bir görev üstlendiler. Biz de onların bu yaptıklarını bugünkü kuşaklara duyurmayı bir görev bildik. Onun için bu kitabı yazdık" dedi.

"Hatıralardan faydalanarak bir kitap haline getirilebilecek bilgiler edinmeye başladık"

Altan Öymen ise, "Bu kitabın hazırlanması çeşitli tesadüfler sonucu oldu. Eskiden bizim eve öğretmenler ziyarete gelirdi. Babam beni de ilgilendiren bir şey olursa zaman zaman çağırırdı. Konu tabi eğitim ile ilgili olduğu için çocuklarla ilgili oluyordu. Babam da anılarını anlatıyordu. Zaman geçtikçe ne kadar enteresan olduğunu düşünürken şunu fark ettim. Ne anlattıysa hiç kayda almamışım. Sonra şunu fark ettim o döneme ait bizim ailenin anılarını amcam Münir Raşit Öymen bir tarih vakfının canlı tarih programına anlatmış. Onların arşivinde varmış. Onları bulduk. 1910'larda Türkiye'nin durumunu anlatıyor. Benim dedem Midilli'de görev yaparken hakimdi. Sonradan Türkiye'ye yeniden tayini çıkıyor. Oradaki çocukluk hatıralarını gayet güzel anlatmış. O hatıralardan faydalanarak bir kitap haline getirilebilecek bilgiler edinmeye başladık. Eğitim hareketlerinin özeti de bunlarla ilgili anıların içinde. Bence iyi oldu çünkü insan şunu hatırlamış oluyor; Milli Mücadele sırasında Atatürk'ün eğitime verdiği önem belirtiliyor" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Altan Öymen ve Onur Öymen'e Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat adına teşekkür amacıyla fidan bağışında bulunuldu ve plaket verildi. Ayrıca Altan ve Onur Öymen, söyleşiye gelen okurlarının kitaplarını da imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş Belediyesi, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altan ve Onur Öymen, Eğitime Katkılarını Anlattı - Son Dakika

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