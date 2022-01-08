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Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak - Son Dakika

Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak

08.01.2022 12:36
Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak

Bilecik Belediyesi tarafından yeni hastane çevresinde gerçekleştirilen yeni yol açma ve parke taşı çalışmaları ile hastaneye ulaşım kolaylaşacak.

Bilecik Belediyesi tarafından yeni hastane çevresinde gerçekleştirilen yeni yol açma ve parke taşı çalışmaları ile hastaneye ulaşım kolaylaşacak.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafındaki dere ıslah çalışmalarını tamamlayan belediye, son olarak hastaneye olan bağlantı yollarında iyileştirme ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalar ile hem Bilecik hem de Bursa yönünden gelecek yolcu ve hastalar, hastaneye daha kolay ulaşım sağlayacak.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca Pelitözü Mahallesi ile hastane ve mezarlık arasında yer alan yollarda parke çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte hastane etrafındaki trafik akışı ve yoğunluğunda önemli kolaylık sağlanacak. - BİLECİK

Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alternatif yollarla yeni hastaneye ulaşım kolaylaşacak - Son Dakika


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