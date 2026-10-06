Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi başkanlığına İsmail Barış 5. kez seçildi - Son Dakika
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Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi başkanlığına İsmail Barış 5. kez seçildi

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Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi başkanlığına İsmail Barış 5. kez seçildi
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Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan İsmail Barış, 5. kez şube başkanlığına seçildi. Barış, 12 yıldır görme engellilerin sesi olmak ve hak temelli mücadele yürütmek için çalıştıklarını belirtti.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin seçimli olağan genel kurulunda mevcut başkan İsmail Barış, 5. kez şube başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'nin seçimli olağan genel kurulu, Kütahya merkez ile ilçe ve köylerden gelen üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan genel kurulda divan başkanlığına Altı Nokta Körler Derneği Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, divan başkan yardımcılığına Erkan Morkoç, divan katip üyeliğine ise Ebru Kaymaz seçildi.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda İsmail Barış, 5. kez Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine Adem Akdoğan, Cavit Sert, Fadik Mutlu ve Murat Akkoy seçilirken, Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Kamil Doğan, İzzet Gülseven ve Yahya İşler getirildi.

Genel kurulda konuşan Şube Başkanı İsmail Barış, 12 yıldır görme engellilerin sesi olmak ve hak temelli mücadele yürütmek için çalıştıklarını söyledi.

Barış, "12 yıldır bu görevi layıkıyla yapmaya, Kütahya'da görme engellilerin sesi olmak için mücadele vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar dernek olarak birçok görme engellinin başta eğitim, istihdam, sosyal ve kültürel gelişimleri olmak üzere onların hayatına pozitif noktada dokunmak için mücadele verdik. Hak temelli mücadeleyi bugüne kadar yürüttük, inşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza aynı hizmet aşkıyla devam edeceğiz" dedi.

Kendilerine destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Barış, "Bizlere bugüne kadar Kütahya'da destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son dönemde Valimiz Musa Işın'a, devletimizin kurumlarındaki yetkililere ve bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu dernek hepimizin, bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi başkanlığına İsmail Barış 5. kez seçildi - Son Dakika
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