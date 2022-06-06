Altı yaşındaki Nursel, Nazilli'ye örnek oldu

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan geri dönüşüm kampanyasına tekerlekli sandalye almak için biriktirdiği 170 adet pili getiren 6 yaşındaki Nursel Yavuz'un isteği Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından yerine getirildi.

Yaklaşık 2 yıldır dayısına tekerlekli sandalye almak için atık pil biriktirdiğini ve Nazilli Belediyesi'nin geri dönüşüm kampanyasını duyunca heyecandan uyuyamadığını ifade eden minik Yavuz, talebini Başkan Özcan'a iletti. 6 yaşındaki Nursel Yavuz'un talebi karşısında duygulanan Başkan Özcan, daire müdürlerine tekerlekli sandalyeyi getirmeleri talimatı verdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen tekerlekli sandalyeyi Nursel Yavuz'a teslim eden Başkan Özcan, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Mutluluğu gözlerinden okunan Nursel Yavuz, Başkan Özcan'a teşekkür ederek tüm dünyaya geri dönüşüm konusunda daha hassas olmaları konusunda büyük bir ders verdi. - AYDIN