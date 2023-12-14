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Altıeylül Belediyesi, açık lise ve mezun öğrencilere üniversite hazırlık kursları düzenliyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi, açık lise ve mezun öğrencilere üniversite hazırlık kursları düzenliyor

Altıeylül Belediyesi, başarılı olan açık lise ve mezun 50 öğrenciye üniversite hazırlık kursları sağlıyor. Kurslarda tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, Türk Dili ve Edebiyatı gibi dersler veriliyor. Belediye Başkanı Hasan Avcı, öğrencilere test kitapları dağıtarak sınavlara destek oluyor.

Altıeylül Belediyesi, açık lise ve mezun öğrencilere üniversite hazırlık kursları düzenliyor
14.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:13
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Altıeylül Belediyesi gençlerin eğitimlerini her alanda desteklemeye devam ediyor. Belediye tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan açık lise ve mezun 50 öğrenci üniversite hazırlık kurslarında eğitim-öğretim görüyor.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi (ALGEM)'de mezun ve açık lise öğrencilerine ders veriliyor. 2 eşit ağırlık ve 1 sayısal sınıf olarak belirlenen ücretsiz kurslarda eğitim gören öğrencilere Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı üniversite sınavlarına destek olmak için test kitapları dağıtımı gerçekleştirdi.

Ücretsiz olarak verilen kurslar arasında; tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji matematik, geometri, Türk Dili ve Edebiyatı bulunuyor.

Başkan Avcı: "Sizlerin hayallerini gerçekleştirmek için bir aradayız"

Başkan Avcı "Gençlerimizle geleceğimizi inşa ediyoruz. Değerli öğrencilerimiz sizlerin iyi bir üniversiteyi kazanmanız için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kurslarımızda 50 öğrenci eğitim görmekte. Sayısal ve eşit ağırlık sınıflarımızla sizlerin hayallerini gerçekleştirmek için bir aradayız.

"Çalışmak sizden gayret bizden"

Belediyemiz olarak buraları inşa ederken bir hayalimiz vardı. Önce Çocuk Üniversitesi kurmak ve çocuk üniversitesinde zeki çocuklarımızla birlikte eğitim vermek istemiştik. Bunu gerçekleştirdik. Başka bir hayalimizde özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi desteklemek için değerli, mesleğinde başarılı öğretmenlerimizle sizlere eğitim vermekti.

Gençlerimizin her zaman yanındayız. Çalışmak sizden, gayret bizden. Çalışmazsanız emek vermezseniz istediğiniz okullara ulaşamazsınız. Başarılı ve kaliteli öğretmenlerimizle sizleri destekleyeceğiz. İnşallah senenin sonunda sizleri güzel üniversitelerde görmek dileğiyle" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi, açık lise ve mezun öğrencilere üniversite hazırlık kursları düzenliyor - Son Dakika


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