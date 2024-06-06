Altıeylül Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hizmette - Son Dakika
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Yerel

Altıeylül Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hizmette

Altıeylül Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Küçükbaş kurban kesim hizmeti uzman kasaplar tarafından sağlıklı şartlarda Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

06.06.2024 10:54
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Altıeylül Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Küçükbaş kurban kesim hizmeti uzman kasaplar tarafından sağlıklı şartlarda Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

Altıeylül Belediyesi vatandaşların hizmetinde

Kurban Bayramı'nda da kurban kesim hizmetiyle ilçe sakinlerinin hizmetinde olacak. Küçükbaş kurban kesim yeri Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilecek. 16 Haziran Pazar (Kurban Bayramı'nın 1. günü) yapılacak olan kesimlerden kurban ücreti olarak 400 TL alınacak. Kesim ücretleri Hayvan Pazarı'nda bulunan tahsilat noktalarına yatırılacak.

Altıeylül Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde görevlerinin başında olacak

Altıeylül'e bağlı kırsal mahallelerde kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için de Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban çukurları açılarak kesim sonrası oluşabilecek kötü görüntü ve kokunun önüne geçilecek.

Kurban Bayramı'nda ekipler 7/24 sahada olacak

Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban kesim öncesi ve sonrasında geçen süreçte tüm önlemler ve dezenfekte çalışmaları aynı şekilde titizlikle yürütülecek. Altıeylül Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Kurban Bayramı ve kurban kesim işlemleri süresince oluşabilecek çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçebilmek için 7/24 sahada olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hizmette - Son Dakika

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