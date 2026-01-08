Başkan Hakan Şehirli, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluştu - Son Dakika
Başkan Hakan Şehirli, Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluştu

08.01.2026 13:23  Güncelleme: 13:25
Altıeylül Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balıkesir'deki basın temsilcilerini kahvaltıda bir araya getirdi. Belediye Başkanı Hakan Şehirli, gazetecilerin demokrasideki önemine vurgu yaptı.

Altıeylül Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balıkesir'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin ev sahipliğinde düzenlenen program, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Kahvaltı programına katılan gazetecilerle yakından ilgilenen Başkan Şehirli, masaları tek tek dolaşarak basın mensuplarıyla sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada, yerel basının kent yaşamına katkısı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemi vurgulandı. Programda konuşma yapan Başkan Hakan Şehirli, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek gazetecilerin büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

"Gazetecilerimiz fedakarca görev yapıyor"

Başkan Şehirli konuşmasında

"Toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir emek ortaya koyan gazetecilerimiz, demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman zor şartlar altında fedakarca görev yapan basın emekçilerimizin verdiği mücadeleyi çok iyi biliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Balıkesir'de görev yapan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Kapımız basın mensuplarına her zaman açık"

Yerel yönetimlerle basın arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Başkan Şehirli, Altıeylül Belediyesi olarak her zaman şeffaf, katılımcı ve basınla iletişime açık bir anlayışla çalıştıklarını belirtti. Başkan Şehirli, "Kentimize dair yapılan her çalışmanın vatandaşlarımıza doğru şekilde aktarılmasında basınımızın rolü çok büyük. Bu nedenle belediye olarak basın mensuplarımızla her zaman diyalog içinde olmayı önemsiyoruz. Kapımız ve gönlümüz basın emekçilerimize her zaman açık" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı, Ahmet Deniz, Ertan Kayatepe, Doğaç Arabacı ve Baha Torun ile belediyenin ilgili birim müdürleri de katıldı. Program, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına verilen hediyeler ve çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Hakan Şehirli, Etkinlikler, Altıeylül, Balıkesir, Medya, Yerel, Son Dakika

