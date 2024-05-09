Altıeylül Belediyesi Tarla Yolu Açma Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Tarla Yolu Açma Çalışmalarına Devam Ediyor

Altıeylül Belediyesi Tarla Yolu Açma Çalışmalarına Devam Ediyor

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçe genelinde tarla yolu açma faaliyetlerini sürdürüyor. Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar yaz boyunca devam edecek.

09.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:10
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Saha da çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 81 kırsal mahallesi bulunan ilçe genelinde tarla yolu açma faaliyetlerini sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 10 gündür tarla yolu açarak çiftçilerin tarım arazilerine ulaşımını kolaylaştırıyor. 81 kırsal mahallesi bulunan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 bin kilometreye yakın tarla yolunun yaz ayı boyunca açılması planlanıyor.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Bir tarım kenti olan Altıeylül'de özellikle kırsal bölgenin başlıca geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğu düşünüldüğünde tarım arazi yollarının açılarak, ekim alanlarına kolay ulaşım sağlanması çiftçilerin işlerini kolaylaştırmış olacak.

Ekipler yol açma asfalt, bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Ekipler, yapmış oldukları planlamalar doğrultusunda Altıeylül'de bulunan kırsal mahallelerde tarla yolu açarak çiftçilere destek oluyor. Ekipler ayrıca dere yolu açma ile köy hayırlarının gerçekleştirileceği alanların da temizlik ve düzleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri, tarla yolu açma faaliyetleri yanında köy içi yolların düzenlenmesi, kazılmış ve bozuk olan yollarda asfalt yama ile parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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