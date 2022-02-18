Altıeylül'de haşere ile mücadele kışın da sürüyor - Son Dakika

Altıeylül'de haşere ile mücadele kışın da sürüyor

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Haşereler ile kış mücadelesine geçtiğimiz aylarda başlayan Altıeylül Belediyesi, fare popülasyonu ile mücadele için pasta fare zehri uygulaması; larva, sivrisinek, karasinek ve hamam böceği gibi zararlıların üremesinin önüne geçebilmek için de kanalizasyon hatlarına sıcak sisleme uygulaması yaptı. Bu çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu tamamlayan Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüm bunlara ek olarak larva tespiti ve bu larvaların ilerleyen süreçte vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçebilmek adına gerçekleştirdiği çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle su birikintileri, süs havuzları, su kapları, rögarlar, inşaat bodrum suları, bataklıklar, fosseptik, dere ve sazlık gibi sivrisinek üreme alanlarında; gübrelikler, büyükbaş-küçükbaş hayvan damları, çürüyen hayvansal ve bitkisel atıkları, çöplükler ve çöp konteynerler gibi karasinek üreme alanlarında çalışmalarını hızlandırarak sorunu kaynağında çözüyorlar.

Yaz aylarında yaşam konforunu olumsuz etkileyen haşereler ile mücadelesine geçtiğimiz aylarda başlayan Altıeylül Belediyesi, üreme alanlarının kontrol altına alınarak yok edilmesine yönelik yürüttüğü faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunu tamamladı. Rögar sisleme ve ilaçlama çalışmalarının hemen hemen sonuna geldiklerini ifade eden Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu "Şu an evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarından kaynaklanabilecek bit, pire ve parazitler için park ve bahçelerimizde kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere hazırladığımız Sorunu Kaynağında Çözüyoruz isimli broşürlerimizi de vatandaşlarımıza ulaştırarak merkez ve kırsal mahallelerimizde onlarla bir araya geleceğiz. Sonrasında haşere ile mücadele hususunda toplantılar düzenleyerek sivrisinek, karasinek ve diğer tüm haşerelerin üreme alanları ile ilgili alınacak önlemler hakkında vatandaşlarımıza vereceğimiz brifingler ile sorunu kaynağında çözeceğiz" dedi.