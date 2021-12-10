Üye Girişi
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı - Son Dakika

Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı

10.12.2021 10:51
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1'inci Birleşimi Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliği ile Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1'inci Birleşimi Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliği ile Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Altıeylül Belediyesi'nin Balıkesir'e kazandırdığı Hasan Can Kültür Merkezi, açıldığı günden bu yana birbirinden değerli konferanslardan tiyatro gösterilerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaparak Balıkesirlilerin huzuruna çıktı. Toplamda 2.210 m2 alana inşa edilen ve 600 m2 toplantı alanına sahip olan Altıeylül'ün ilk kültür merkezi, bünyesinde 460 kişiyi aynı anda misafir edebilme imkanı sunuyor. Altıeylül başta olmak üzere tüm Balıkesir'in ihtiyaçlarına cevap vererek faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Hasan Can Kültür Merkezi, son olarak da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1'inci Birleşimi'ne ev sahipliği yaptı.

Aralık Ayı Meclis toplantısı 1'inci Birleşimi Hasan Can Kültür Merkezinde yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Son Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım'ın açılışını gerçekleştirdiği Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde düzenlenen grup toplantılarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen toplantıların ve ziyaretlerin sonrasında da Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1'inci Birleşimi için tekrar bir araya gelindi. Balıkesir'i ve Balıkesirlileri ilgilendiren toplamda 51 konu üzerine gerçekleştirilen toplantı öncesi tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında mecliste sunum yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı toplantı sonrası "Öncelikle şunu söylemek isterim ki her yönüyle Balıkesir'imizin ihtiyaçlarına cevap veren bir merkezi hizmete sunmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok organizasyona ev sahipliği yapan Hasan Can Kültür Merkezi'miz bu defa da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı 1'inci Birleşimi'ne ev sahipliği yaparak şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin işlevselliğinden ve Balıkesir'imize kattığı değerden dolayı da mutlu olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. Bugün burada alınan tüm kararların da Altıeylül'ümüz ve Balıkesir'imiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı
Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Altıeylül, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi! 10:50 Esenyurt'ta taksiciler Afrikalı bir yolcuyu yerde tekmeledi! Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu

Son Dakika Haberleri
11:01 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:45 Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada         
11:06
Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı         
10:57
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
10:47
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Altıeylül'ün Ev Sahipliğinde meclis toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement