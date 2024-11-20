Altın Palmiye Ödülleri Nisan\'da Sahiplerini Buldu

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11. Golden Palm Awards & Altın Palmiye Ödülleri 2 milyon 309 bin kişinin oyu ile sahiplerini buldu. 'Yılın Genç İş İnsanı' ödülü, Sakaryalı Faruk Koç'un oldu. Ünlü isimlerin bir araya geldiği gecede Faruk Koç ödülünü aldı.

11. Golden Palm Awards & Altın Palmiye Ödül Töreni Zorlu Center'da bulunan otelde gerçekleşti. 'Çocuğa ve Kadına Dokunma' ana temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimler bir araya geldi. 5 kategoride ödül alacakları belirlemek için yapılan halk oylamasında 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Halkın tercihleriyle belirlenen ödüllerin yanı sıra jüri özel ödülleri de sahiplerini buldu. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte sanatçıların sahne performansı da beğeni topladı. Murat Yıldırım, Gonca Vuslateri, Norm Ender, Oktay Kaynarca, Gülben Ergen gibi isimlerin de katıldığı gecede davetliler unutulmaz bir deneyim yaşadı.

'Yılın Genç İş İnsanı' ödülü Faruk Koç'un

Sakarya'da inşaat, otomotiv, gıda ve hizmet sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken iş insanı Faruk Koç, 'Yılın Genç İş İnsanı' ödülünün sahibi oldu. Genç iş insanı Faruk Koç sadece Sakarya'da değil yurt içinde ve dışında yaptığı başarılı projelerle dikkat çekmişti. Yılın en başarılı genç iş insanı ödülünün sahibi olan Faruk Koç, "Yola çıkarken hedeflerimiz, hayallerimiz vardı. İnşaattan gayrimenkule, gıdadan konaklamaya birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Yılın en başarılı genç iş insanı ödülüne layık görülmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizleri bu ödüle layık görenlere, ödül törenini organize eden Nedim Delibaş'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha çok çalışıp, üreterek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

2 milyon 309 bin tekil oy kullanıldı

Organizasyonun mimarı iş insanı Nedim Delibaş ödül sahiplerinin belirlenme süreciyle ilgili olarak ise, "2 milyon 309 bin tekil oy kullanıldı. Halk oylamasıyla gerçekleşen ödüllerin yanında jüri özel ödülleri de var. Şu an sayısız ödül töreni yapılıyor. Biz kendimizi ayrı tutmak için kurumsal bir yol izliyoruz. Her yıl yaptığımız törenleri geliştiriyoruz bir sonraki sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Şeffaf bir şekilde organizasyonu düzenledik. 11. Altın Palmiye Ödülleri'nin Türkiye'ye barış, kardeşlik ve dostluk mesajları vermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gecede ödül alanlar şu şekilde sıralandı:

Yılın yarışma programı - Oktay Kaynarca 'Kim milyoner olmak ister'

Yılın en iyi kadın dram oyuncusu - Gonca Vulsateri

Yılın en iyi dram erkek oyuncusu - Aras Bulut İynemli

Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu - Barış Baktaş

Yılın reklam filmi - Fuzul Ev - Murat Yıldırım

Yılın iş kadını - Görkem Kiremitçi

Yılın kadın dizi oyuncusu - Yağmur Yüksel

Yılın şarkısı - Bayhan 'Tiryakinim'

Yılın yazarı - Celal Şengör

Yaşam boyu başarı ödülü - Halil Ergün

Yılın erkek rap sanatçısı - Norm Ender

Yaşam boyu onur ödülü - Özkan Uğur

Yılın Ceo'su - Enes Örer

Yılın kurumsal markası - Üstün Teknik AŞ.

Türkiye'nin en iyi şehir oteli - Raffles Otel İstanbul

Yılın sosyal sorumluluk projesi - 'Çocuklar Gülsün Diye'

Yılın tekstil markası - Giotelli

Yılın genç iş insanı - Faruk Koç

Yılın kozmetik markası - Bioterra

Yılın gayrimenkul markası Arsey investment

Best Resindence operatör ödülü - Uğur Talayhan 'Rotana Hotel's'

Yılın tasarım ödülü - Royal Forklift

Yılın teknoloji ödülü - Royal Forklift

Yılın performans ve dayanıklılık ödülü - Royal Forklift - SAKARYA