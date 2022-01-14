Altınküre Okulları'ndan Başkan Alemdar'a ziyaret - Son Dakika

Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ve İlkokul Ortaokul Müdürü Serkan Şahin, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Okulun kurucusu Ahmet Sakarya tarafından eğitim, projeler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gibi birçok alanda Belediye Başkanı Alemdar'a bilgiler verildi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar nazik ziyaretlerinden ötürü Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - SAKARYA